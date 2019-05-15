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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

OnePlus 7系列揭曉 將與電信業者合作推行5G連網版本

2019-05-15 11:02楊又肇

繼去年推出OnePlus 6系列機種，一加手機在有諸多新機消息提前曝光後，終於正式對外揭曉旗下首款採用升降式視訊鏡頭、Qualcomm Snapdragon 855處理器的旗艦手機OnePlus 7 Pro，並且如先前預告加入支援5G聯網功能。除此之外，一加手機也連帶針對尚未開放5G連網市場推出OnePlus 7，螢幕與相機規格相比OnePlus 7 Pro略有差異。

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在此次推出的OnePlus 7系列中，兩者均搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器與1600萬畫素升降式視訊鏡頭，同時也採用與三星Galaxy S10 5G連網版本相同的UFS 3.0儲存元件，另外則是均搭載杜比全景聲、雙擴音喇叭，以及螢幕指紋辨識功能與源自McLaren版OnePlus 6T的30W Warp Charge 30快充設計，配色則均提供灰、金、藍三款設計。

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而差異部分，OnePlus 7 Pro不僅支援5G連網功能，更採用較大的6.67吋Fluid AMOLED雙側曲面螢幕，對應QHD+與90Hz畫面更新率，並且支援HDR10+顯示效果，而電池容量則為4000mAh，最高配置12GB記憶體與256GB儲存容量。相機方面，OnePlus 7 Pro分別搭載4800萬畫素廣角鏡頭與800萬畫素3倍遠焦鏡頭，以及1600萬畫素超廣角鏡頭組合。

至於OnePlus 7則採用6.41吋AMOLED平面螢幕，採用FHD+顯示解析度，電池容量為3700mAh，搭載6GB記憶體與128GB儲存容量，相機則採用4800萬畫素廣角相機，搭配500萬畫素景深鏡頭，主要還是鎖定較一般的使用需求。

OnePlus 7系列預計將會在歐洲、美國與亞洲市場銷售，其中OnePlus 7更僅限定亞洲與歐洲等市場推行，而支援5G連網設計的OnePlus 7 Pro則預計先在英國地區推出，並且將與在地電信業者EE合作推行資費方案銷售，接下來也預計會在美國、中國市場推行，其中美國地區更與T-Mobile獨家合作資費方案。

建議售價部分，OnePlus 7英國在地售價將是499英鎊，而OnePlus 7 Pro則預計推出6GB記憶體+128GB儲存容量、8GB記憶體+256GB儲存容量，以及12GB記憶體+256GB儲存容量三種版本，預計在美國售價分別為669美元、699美元與749美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OnePlus手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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