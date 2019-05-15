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紅魔手機3將於全球市場開放銷售 台灣也將在5/27跟進上市

2019-05-15 10:57楊又肇

今年4月底才在中國市場揭曉的紅魔手機3，稍早除了確認將於全球市場推行之外，更確認準備在台灣地區上市銷售消息，同時預計上市時間為5月27日。

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根據Nubia公布消息，紅魔手機預計在今年5月27日起開全球市場銷售，分別將於北美地區的美國、加拿大，以及歐洲地區的奧地利、比利時、保加利亞、克羅地亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、義大利、拉脫維亞、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典與英國。

至於其他地區則預計在澳洲、香港、以色列、日本、新加坡、印尼、台灣與澳門在內地區上市，但目前尚未確認具體售價，而紅魔手機3也成為黑鯊手機之後，第二款進入台灣市場銷售的中國品牌遊戲手機。

硬體規格方面，紅魔手機3採用解析度為Full HD+、支援HDR與90Hz更新率的6.65吋AMOLED螢幕、Snapdragon 855處理器，以及最高12GB記憶體與256GB儲存容量，另外也搭載5000mAh超高容量電池設計，支援 27W PD電池快充與QC 4.0快充。

除了搭載毛細原理的液態銅管散熱設計，此次更額外加上內建轉速可達14000轉的主動式散熱風扇，讓機身能有更多驅熱表現。

Nubia表示，此主動式散熱風扇採獨立風道與IP55防水設計，並且可對應長達3萬小時連續使用表現，同時搭配散熱銅管更可發揮5倍左右散熱效果。

外部設計方面，紅魔手機3也在邊框搭載可自訂操作定義的電容式觸控介面，背蓋上也搭載RGB等效的LED燈帶，而指紋辨識器更額外提供可自訂功能，背面則加入時下流行的紅藍漸層風格，另外也推出黑白幾何圖騰設計。

另外，紅魔手機3也加入獨立使用的實體按鍵，長按即可快速進入「Red Magic Game Space 2.0」遊戲模式選單，讓使用者能快速啟動手機存放遊戲，調整遊玩設定，並且使用螢幕錄影或關閉手機推播通知。

聲音部分則維持提供3.5mm耳機孔設計，並且支援DTS:X環繞音效與雙前置擴音喇叭，同時藉由3組麥克風增加錄音效果。

而相機功能則分別搭載4800萬畫素、f/1.7光圈與Sony IMX586感光元件設計的主相機鏡頭，以及配置1600萬畫素、f/2.0光圈設計的視訊鏡頭。

不過，紅魔手機3的相機並未搭載光學防震設計，但額外加入支援拍攝8K解析度影片、1920fps超級慢動作影片。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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