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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

蘋果將開放iPhone使用NFC 能更快完成付費等功能

2019-05-15 10:48楊又肇

稍早已經有消息指出蘋果計畫在今年的WWDC 2019宣布開放iPhone機種NFC感應功能，讓使用者能透過iPhone更方便完成身分識別、乘車及付款等應用，而在稍早於美國拉斯維加斯舉辦的TRANSACT大會上，蘋果Apple Pay副總裁Jennifer Bailey證實將對外開放NFC應用功能，並且正與時裝零售業者Bonobos、路邊停車收費表PayByPahone，以及共享電動滑板車Bird進行合作。

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依照Jennifer Bailey說明，Bonobos將會把可供讀取的NFC標籤應用在陳列衣物，讓使用者能直接透過iPhone感應識別，並且可直接啟用以HTML5技術設計的線上付費功能，即使使用者未事先下載專屬付費app也能快速完成付費 (預期也會整合Apple Pay支付功能)，而包含PayByPahone與Bird服務也預計採相同模式，讓使用者能以更快速度使用服務，無需在路旁下載app，並且費時完成註冊啟用服務。

除了上述服務，包含Dairy Queen、Caribou Coffee、Panera Bread、Yogurtland，以及Jimmy John's在內餐飲連鎖業者也計畫與蘋果合作，預期透過NFC功能提供會員卡應用，或是加快點餐結帳效率。

而在先前消息中，更傳出蘋果計畫與各地區大眾運輸工具服務整合，讓使用者能藉由iPhone模擬各類乘車票券，無需擔心必須以現金購票等麻煩問題，更早之前也確定將與特定運動器材合作，讓使用者能透過NFC感應方式與跑步機等設備同步健康資訊，如此即可更快完成設定預計運動目標。

(圖／擷自iOS平台內容開發者Steve Moser個人Twitter頁面)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NFCApple蘋果iPhoneApple Pay

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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