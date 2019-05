蘋果將開放iPhone使用NFC 能更快完成付費等功能

稍早已經有消息指出蘋果計畫在今年的WWDC 2019宣布開放iPhone機種NFC感應功能,讓使用者能透過iPhone更方便完成身分識別、乘車及付款等應用,而在稍早於美國拉斯維加斯舉辦的TRANSACT大會上,蘋果Apple Pay副總裁Jennifer Bailey證實將對外開放NFC應用功能,並且正與時裝零售業者Bonobos、路邊停車收費表PayByPahone,以及共享電動滑板車Bird進行合作。

分享 facebook

依照Jennifer Bailey說明,Bonobos將會把可供讀取的NFC標籤應用在陳列衣物,讓使用者能直接透過iPhone感應識別,並且可直接啟用以HTML5技術設計的線上付費功能,即使使用者未事先下載專屬付費app也能快速完成付費 (預期也會整合Apple Pay支付功能),而包含PayByPahone與Bird服務也預計採相同模式,讓使用者能以更快速度使用服務,無需在路旁下載app,並且費時完成註冊啟用服務。

除了上述服務,包含Dairy Queen、Caribou Coffee、Panera Bread、Yogurtland,以及Jimmy John's在內餐飲連鎖業者也計畫與蘋果合作,預期透過NFC功能提供會員卡應用,或是加快點餐結帳效率。

而在先前消息中,更傳出蘋果計畫與各地區大眾運輸工具服務整合,讓使用者能藉由iPhone模擬各類乘車票券,無需擔心必須以現金購票等麻煩問題,更早之前也確定將與特定運動器材合作,讓使用者能透過NFC感應方式與跑步機等設備同步健康資訊,如此即可更快完成設定預計運動目標。

(圖/擷自iOS平台內容開發者Steve Moser個人Twitter頁面) 分享 facebook

(圖/擷自iOS平台內容開發者Steve Moser個人Twitter頁面) 分享 facebook

(圖/擷自iOS平台內容開發者Steve Moser個人Twitter頁面) 分享 facebook

(圖/擷自iOS平台內容開發者Steve Moser個人Twitter頁面) 分享 facebook

Apple announced support for NFC stickers/tags that trigger Apple Pay for payment without having an app installed. Imagine tapping your phone on a scooter or a parking-meter and paying for it without signing up or downloading an app first. #ApplePay https://t.co/owgOsH3N7L pic.twitter.com/jpxUf7H6v6