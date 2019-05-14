realme X將搭載特殊漸層背蓋、新閃充技術，由日本著名設計師操刀

隨著realme品牌即將正式「重返」中國市場，並且預計推出名為realme X的新款手機，realme行銷長徐起更進一步透露新機預計採用設計，其中包含升降視訊鏡頭、4800萬畫素相機、螢幕下指紋辨識、VOOC閃充3.0等規格設計。

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根據realme行銷長徐起釋出圖像，幾乎確定realme X採用外型設計，其中依然採用藍紫漸變色彩，但額外提供白色漸層設計款式，而主相機鏡頭則移到機身背面中央位置，形式上與先前推出的OPPO Reno有些相似。

新機名稱更預計以realme X為稱，螢幕更搭載螢幕下指紋辨識設計。至於硬體規格方面，從realme釋出影像顯示新機搭載升降鏡頭將可對應20萬次升降使用需求，並且採用AMOLED螢幕面板，螢幕顯示佔比達91.2%。

另外，電力方面則預計整合OPPO VOOC 3.0閃充技術，提供5分鐘即可充入支援2小時通話電力使用時間。而主相機搭載的4800萬畫素鏡頭，則採用Sony IMX586感光元件，預計搭載f/1.7光圈與夜拍功能。

另一方面，realme X將由提倡無意識設計的著名日本產品設計師深澤直人擔任設計總監，因此預期將會增加更多日系風格設計。

realme X預計會在5月15日於北京正式揭曉，預期將可確認未來realme在中國市場發展規劃。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》