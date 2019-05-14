親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

《孔雀王》與日本密教：激怒佛門聖地的「神漫畫」

報稅必知！不只4大減稅措施 還有這4項新規定幫你省錢

realme X將搭載特殊漸層背蓋、新閃充技術，由日本著名設計師操刀

2019-05-14 09:07楊又肇

隨著realme品牌即將正式「重返」中國市場，並且預計推出名為realme X的新款手機，realme行銷長徐起更進一步透露新機預計採用設計，其中包含升降視訊鏡頭、4800萬畫素相機、螢幕下指紋辨識、VOOC閃充3.0等規格設計。

分享

根據realme行銷長徐起釋出圖像，幾乎確定realme X採用外型設計，其中依然採用藍紫漸變色彩，但額外提供白色漸層設計款式，而主相機鏡頭則移到機身背面中央位置，形式上與先前推出的OPPO Reno有些相似。

新機名稱更預計以realme X為稱，螢幕更搭載螢幕下指紋辨識設計。至於硬體規格方面，從realme釋出影像顯示新機搭載升降鏡頭將可對應20萬次升降使用需求，並且採用AMOLED螢幕面板，螢幕顯示佔比達91.2%。

另外，電力方面則預計整合OPPO VOOC 3.0閃充技術，提供5分鐘即可充入支援2小時通話電力使用時間。而主相機搭載的4800萬畫素鏡頭，則採用Sony IMX586感光元件，預計搭載f/1.7光圈與夜拍功能。

另一方面，realme X將由提倡無意識設計的著名日本產品設計師深澤直人擔任設計總監，因此預期將會增加更多日系風格設計。

realme X預計會在5月15日於北京正式揭曉，預期將可確認未來realme在中國市場發展規劃。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

手機OPPO

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

簡單玩／蘋果原廠iPhone XS Max聰穎電池護殼 讓iPhone能有滿滿電力

2019-05-14 08:47

珊瑚和藍再見！新iPhone XR多了綠和薰衣草色

2019-05-13 19:49

Google大嗆蘋果：iPhone XS那麼貴 夜拍卻輸給Pixel 3a！

2019-05-13 16:50

新款iPad預購金色最夯 經銷商5月14日開賣

2019-05-14 02:45

Xperia 1定價破3萬 5月17日起預購送價值萬元以上實用好禮

2019-05-13 13:08

傳台積電開始為蘋果量產新款A13處理器 預計用於秋季新機

2019-05-13 09:16

HTC透露將在今年第三季推出新款區塊鏈手機Exodus 1s

2019-05-13 09:12

Motorola新手機也採21:9顯示螢幕 搭載三星Exynos 9609處理器

2019-05-13 09:11

彭博：台積電最快5月量產新iPhone的A13晶片

2019-05-11 22:31

Epson新款擴增實境眼鏡可直接連接Android手機使用

2019-05-11 07:52

三星行動通訊部總裁透露 Galaxy Fold最快近期恢復上市

2019-05-11 07:51

動手玩／HUAWEI P30 Pro再次顛覆手機拍攝想像

2019-05-10 10:12

疑似華碩ZenFone 6保護殼曝光 背面保留大面積挖空區塊

2019-05-10 10:05

三星打造6400萬畫素感光元件 預期用於Galaxy Note 10

2019-05-10 10:03

華為首款搭載升降視訊鏡頭手機 P Smart Z先於歐洲市場推出

2019-05-10 09:28

搭載特殊上下瀏海設計 夏普AQUOS R3於日本揭曉

2019-05-10 09:07

2019第二代iPhone XR影片出爐 他曝雙鏡長這樣！

2019-05-09 16:35

母親節499之戰再啟？遠傳網路門市推499吃到飽再送遠百禮券

2019-05-09 11:27

OPPO Reno 10倍變焦版將透過更新獲得60倍數位變焦拍攝功能

2019-05-09 09:40

三星螢幕可凹折手機Galaxy Fold 可能無法趕在5月底前重新出貨

2019-05-09 09:39

接到「蘋果官方」客服電話 千萬別回答密碼問題

2019-05-08 20:29

Google Pixel 3a亮相 颳「台」風

2019-05-08 14:31

小米生紅米、華為有榮耀 陸手機子品牌夯什麼？

2019-05-08 13:50

realme 3正式在台開放銷售 鎖定新台幣5000元價位帶市場

2019-05-08 08:48

再傳低價吃到飽 電信業者：不主動削價競爭

2019-05-07 15:18

影／iPhone拿來當開瓶器 下一秒手機爆裂超後悔

2019-05-07 11:35

借助Semantic Machines 微軟讓Cortana數位助理更個人化

2019-05-07 07:58

避免5G網路市場發展節外生枝 華為將與高通於技術授權全面和解

2019-05-07 07:45

紅米採用S855處理器的旗艦手機「Raphael」 內建GPU超頻功能

2019-05-07 07:44

採用全新材質 2019年款iPhone傳將提昇天線收訊

2019-05-07 07:39

外媒測試發現 iPhone電池續航時間被高估51％

2019-05-06 18:51

Realme進軍台灣平價手機市場 聯發科助陣

2019-05-06 17:53

平價手機品牌realme 3登台！ 4,990超殺價格入手新機

2019-05-06 17:37

HTC近期或許推出Desire新機 年度旗艦手機可能要再等

2019-05-06 16:19

華為在英國設置晶片研發中心 距離Arm總部僅15分鐘車程

2019-05-06 16:18

電信割喉戰 4G吃到飽188元起

2019-05-06 14:32

華碩接地氣找對代言人 「皮卡丘機」熱賣5萬台完勝孔劉

2019-05-06 11:59

加入「有點紫」配色的Pixel 3a系列手機價格將從399美元起跳

2019-05-05 16:12

華為計畫打造 全球首款結合5G連網的8K電視

2019-05-04 14:25
看更多

熱門文章

蘋果工程師透露：iOS 13不支援iPhone 6等舊款設備

2019-05-13 17:28

Google大嗆蘋果：iPhone XS那麼貴 夜拍卻輸給Pixel 3a！

2019-05-13 16:50

珊瑚和藍再見！新iPhone XR多了綠和薰衣草色

2019-05-13 19:49

終於等到！首款內建悠遊卡智慧表 Garmin vivolife開賣

2019-05-13 15:49

Xperia 1定價破3萬 5月17日起預購送價值萬元以上實用好禮

2019-05-13 13:08

Xperia 1成為Sony在台售價最高旗艦手機 其實「高貴不貴」

2019-05-13 19:43

全球平板Q1出貨年減5% 蘋果市占升封王

2019-05-13 13:55

新款iPad預購金色最夯 經銷商5月14日開賣

2019-05-14 02:45

以Lyft Rentals為稱 Lyft正在舊金山市區測試汽車租賃服務

2019-05-13 09:21

蘋果員工開始收到首波核發的Apple Card實體卡片

2019-05-14 08:55

簡單玩／蘋果原廠iPhone XS Max聰穎電池護殼 讓iPhone能有滿滿電力

2019-05-14 08:47

過去告贏三星、博通的Xperi，將侵權矛頭指向NVIDIA

2019-05-14 08:57

騰訊視頻以「WeTV」名稱、香港代理形式悄悄登台

2019-05-14 08:57

挑戰GoPro市場 DJI預計近期推出新款運動相機OSMO Action

2019-05-14 09:05

Android Q將以哪種甜點命名 至今依然是Google內部相當大的難題

2019-05-14 09:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top