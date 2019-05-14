簡單玩／蘋果原廠iPhone XS Max聰穎電池護殼 讓iPhone能有滿滿電力

今年1月宣布針對iPhone XS系列、XR使用需求打造的聰穎電池護殼，相比先前對應iPhone X等機種使用版本，除了提供可額外延伸使用電量，更增加支援Qi無線充電功能，讓使用者能有更方便使用感受。

對應iPhone XS Max使用的聰穎電池護殼 分享 facebook

在台灣地區悄悄開放銷售之後，筆者也很快地取得一組實際體驗，藉此談談此款配件是否值得使用。

其實包含mophie在內配件廠商都已經推行類似產品，但蘋果自製的聰穎電池護殼在精度表現仍有一定水準，同時也能滿足使用者希望手機、配件均使用蘋果產品需求，並且能以額外電力提供更久的電池續航時間，而在使用過程不僅可維持使用Lightning連接埠傳輸資料，或是連接有線耳機，同時也能透過新增加的Qi無線充電設計補充電力。

就整體電力設計來，不同對應機種規格分別會提供不一樣的電力使用時間，例如對應iPhone XS Max的版本分別可讓通話時間延長至37小時、上網瀏覽網頁使用時間最長可延長至20小時，而影片播放時間最長可達25小時，而對應iPhone XS版本分別可讓通話時間延長至33小時、上網瀏覽網頁使用時間最長可延長至21小時，而影片播放時間一樣最長可達25小時。

至於對應iPhone XR版本分別可讓通話時間延長至39小時、上網瀏覽網頁使用時間最長可延長至22小時，而影片播放時間最長可達27小時，反而成為三款iPhone可延長使用電力時間最久的機種。

使用方式很簡單，將聰穎電池護殼上方稍微往後扳開，接著將iPhone機身延著保護殼內側插入，等底部完全與Lightning接頭密合之後，即可將保護殼上半部將iPhone包覆。而拆卸方式則是採相仿步驟，先將上半部往後扳，並且將手機抽出即可。

充電方式則可透過無線充電，或是以有線形式補充電量，同時安裝聰穎電池護殼之後，手機螢幕在充電時也會一併顯示聰穎電池護殼殘餘電量。

當然，原本就有點大的iPhone XS Max加上聰穎電池護殼，必然是重上加重，但相對可讓電池使用時間進一步延長，對於需要長途旅行、密集使用手機，或是像筆者偶而需要在大展期間持續透過手機拍照記錄事項，加上可能會錄製動態影片，並且加以剪輯編修的情況，就會有相當顯著的使用需求。

有些人可能會問，那為什麼不多帶一組行動電源就好？其實也是可以，但問題在於透過行動電源補充電量時，就必須額外透過實體線路連接，在使用上多少就會造成一些困擾，同時若這時候又要使用Lightning連接傳輸資料，或是連接耳機等配件時，相對還是麻煩。

而蘋果推出的聰穎電池護殼自然也並非沒有缺點，過重、外型，以及僅有橡膠材質設計都是曾經遭人批評項目，但蘋果依然持續推行此項產品，甚至加入更方便的Qi無線充電功能，讓使用者也能透過無線充電盤補充電力。因此，雖然整體重量會變得沈重，同時外觀造型也可不好看，但換來更方便的使用體驗。

聰穎電池護殼整體外觀 分享 facebook

底部的Lightning連接頭，iPhone便是以此補充額外電力 分享 facebook

內襯採用仿絨布材質設計 分享 facebook

安裝時，先將頂端較軟部分往後扳開，並且將手機由上往下插入聰穎電池護殼，反過來要取出手機時，則採用相反方式即可完成 分享 facebook

實際安裝 分享 facebook

背後隆起部分為電池，此次更加入支援Qi無線充電設計 分享 facebook

充電時，聰穎電池護殼也會配合讓iPhone螢幕同步顯示殘存電量 分享 facebook

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