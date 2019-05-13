Google大嗆蘋果：iPhone XS那麼貴 夜拍卻輸給Pixel 3a！

看似說iPhone X，其實是iPhone XS～

Google Pixel 3a正式發布後，Google隨即立了個實體廣告，圖中顯示在昏暗的光線中，售價999美元的iPhone XS，夜拍表現卻不如售價僅399美元的Google Pixel 3a。儘管幾乎沒有任何文字敘述，但引戰對嗆的意味卻非常濃厚～而且廣告的地點也很明著來，距離蘋果在華盛頓卡內基圖書館中新建的蘋果旗艦店非常接近XD

圖／取自9to5Google 分享 facebook

畫面正中間雖然寫著iPhone X，但左下角其實用小小的字體標明了是iPhone XS，從999美元的售價也能看出端倪。而這個比較夜拍的策略，Google並不是等到Pixel 3a推出後才主打，其實在二月的Super Bowl上，Google就已經播放過Pixel和iPhone比較的廣告了

廣告推出後網友反應十分兩極，有人表示「Google Pixel 3a什麼都拿掉就剩相機，這樣是有便宜到哪嗎？」、「買iPhone整體滿意度會比較高」，但也有部分意見表示「那花999鎂買夜拍不能看的手機又是？」、「對我來說兩支價錢都很盤」。Linda正在評測Pixel 3a，覺得它真的是注重手機相機的人的不錯的平價選擇；雖然一支手機有很多面向可以去戰規格戰價錢，但買手機還是自己喜歡跟適合最重要啦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》