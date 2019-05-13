Motorola新手機也採21:9顯示螢幕 搭載三星Exynos 9609處理器

除了Sony Mobile在新款Xperia 10系列與新款旗艦手機Xperia 1採用21:9顯示比例螢幕，Motorola接下來預計推出的新款One Vision手機似乎也將採用相同設計。

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德國網站WinFuture.de取得相關消息，顯示Motorola One Vision手機外觀，其中顯示將採用21:9顯示比例的6.3吋LCD螢幕，解析度則為2520 x 1080，並且支援Cinema Vision播放格式。不過，跟Sony Mobile採用設計不同，Motorola One Vision採用螢幕開孔設計，藉此讓螢幕顯示佔比提高。

而內建處理器將會採用三星Exynos 9609，並非常見的Qualcomm或聯發科處理器，同時此款處理器已經被應用在Galaxy A系列手機，記憶體則採用4GB規格，配置128GB儲存容量，支援micro SD記憶卡擴充容量，另外也支援雙卡雙待通訊，內建電池容量為3500mAh，支援以內附TurboPower充電器快充。

相機部分則搭載f/1.7光圈、4800萬畫素鏡頭與500萬畫素鏡頭構成的主相機，並且支援OIS光學防震與人工智慧場景識別，另外也支援夜拍模式，同樣加入電影風格錄影效果，支援4K 30fps或1080P 60fps錄影，視訊鏡頭則採用2500萬畫素規格。

Motorola One Vision將推出藍色與青銅色兩款設計，預計會在今年5月下旬推出，而部分歐洲市場消費者完成預訂，將可額外獲得價值129.99歐元的Motorola Verve Earbuds真無線耳機。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》