HTC透露將在今年第三季推出新款區塊鏈手機Exodus 1s

去年正式推行旗下首款區塊鏈手機Exodus 1之後，HTC顯然計畫接續推出新款區塊鏈手機Exodus 1s，並且鎖定中階機種市場。

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依照HTC去中心化長、EXODUS區塊鏈長陳信生透露說法，新款區塊鏈手機Exodus 1s預計將會在今年第三季推出，並且希望將區塊鏈技術與更多日常生活應用整合，並且能讓更多人藉由區塊鏈技術確保個人隱私安全。

目前仍無法確認Exodus 1s具體細節，但有可能為了吸引更多人使用改採用Qualcomm Snapdragon 700或600系列處理器，甚至可能改用聯發科處理器產品，同時預期也能支援Exodus 1就已經支援的Zion加密錢包功能，並且使用比特幣、以太幣、萊特幣，或是基於以太幣危機處的ERC-20、ERC-721等加密貨幣。

在此之前，推行旗下區塊鏈技術、交易平台，並且發行自有虛擬代幣與專用POS系統的Pundi X，也曾打造介於中階手機規格的XPhone，同樣針對去中心化設計，並且對應區塊鏈技術應用。

而HTC推出Exodus 1，並非讓人可以隨時透過手機進行「挖幣」，而是讓手機成為網路上代表個人身分裝置，並且可藉由授權比對開啟分散存放在網路上的資訊，使用加密貨幣是Exodus 1其中一項功能，但更重要的是可作為個人在網路上的「節點」，讓使用者可以更安心使用網路服務，同時也能確保個人隱私安全。

不過，對於許多人而言，區塊鏈技術、去中心化等應用仍處於與自己相當遙遠，同時也有較難理解其應用的情況，使得HTC目前投入區塊鏈技術應用依然有曲高和寡問題，甚至有不少人開始質疑HTC投入區塊鏈技術發展是否能成功。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》