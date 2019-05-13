親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
谷歌開發者大會
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

「空服員被激到了」 學者估：長榮罷工同意票可能九成

NBA／雷納德幸運絕殺 暴龍氣走76人晉東區決賽

HTC透露將在今年第三季推出新款區塊鏈手機Exodus 1s

2019-05-13 09:12楊又肇

去年正式推行旗下首款區塊鏈手機Exodus 1之後，HTC顯然計畫接續推出新款區塊鏈手機Exodus 1s，並且鎖定中階機種市場。

分享

依照HTC去中心化長、EXODUS區塊鏈長陳信生透露說法，新款區塊鏈手機Exodus 1s預計將會在今年第三季推出，並且希望將區塊鏈技術與更多日常生活應用整合，並且能讓更多人藉由區塊鏈技術確保個人隱私安全。

目前仍無法確認Exodus 1s具體細節，但有可能為了吸引更多人使用改採用Qualcomm Snapdragon 700或600系列處理器，甚至可能改用聯發科處理器產品，同時預期也能支援Exodus 1就已經支援的Zion加密錢包功能，並且使用比特幣、以太幣、萊特幣，或是基於以太幣危機處的ERC-20、ERC-721等加密貨幣。

在此之前，推行旗下區塊鏈技術、交易平台，並且發行自有虛擬代幣與專用POS系統的Pundi X，也曾打造介於中階手機規格的XPhone，同樣針對去中心化設計，並且對應區塊鏈技術應用。

而HTC推出Exodus 1，並非讓人可以隨時透過手機進行「挖幣」，而是讓手機成為網路上代表個人身分裝置，並且可藉由授權比對開啟分散存放在網路上的資訊，使用加密貨幣是Exodus 1其中一項功能，但更重要的是可作為個人在網路上的「節點」，讓使用者可以更安心使用網路服務，同時也能確保個人隱私安全。

不過，對於許多人而言，區塊鏈技術、去中心化等應用仍處於與自己相當遙遠，同時也有較難理解其應用的情況，使得HTC目前投入區塊鏈技術應用依然有曲高和寡問題，甚至有不少人開始質疑HTC投入區塊鏈技術發展是否能成功。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

區塊鏈技術比特幣手機HTC

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

彭博：台積電最快5月量產新iPhone的A13晶片

2019-05-11 22:31

傳台積電開始為蘋果量產新款A13處理器 預計用於秋季新機

2019-05-13 09:16

Motorola新手機也採21:9顯示螢幕 搭載三星Exynos 9609處理器

2019-05-13 09:11

Epson新款擴增實境眼鏡可直接連接Android手機使用

2019-05-11 07:52

三星行動通訊部總裁透露 Galaxy Fold最快近期恢復上市

2019-05-11 07:51

動手玩／HUAWEI P30 Pro再次顛覆手機拍攝想像

2019-05-10 10:12

疑似華碩ZenFone 6保護殼曝光 背面保留大面積挖空區塊

2019-05-10 10:05

三星打造6400萬畫素感光元件 預期用於Galaxy Note 10

2019-05-10 10:03

華為首款搭載升降視訊鏡頭手機 P Smart Z先於歐洲市場推出

2019-05-10 09:28

搭載特殊上下瀏海設計 夏普AQUOS R3於日本揭曉

2019-05-10 09:07

2019第二代iPhone XR影片出爐 他曝雙鏡長這樣！

2019-05-09 16:35

母親節499之戰再啟？遠傳網路門市推499吃到飽再送遠百禮券

2019-05-09 11:27

OPPO Reno 10倍變焦版將透過更新獲得60倍數位變焦拍攝功能

2019-05-09 09:40

三星螢幕可凹折手機Galaxy Fold 可能無法趕在5月底前重新出貨

2019-05-09 09:39

接到「蘋果官方」客服電話 千萬別回答密碼問題

2019-05-08 20:29

Google Pixel 3a亮相 颳「台」風

2019-05-08 14:31

小米生紅米、華為有榮耀 陸手機子品牌夯什麼？

2019-05-08 13:50

realme 3正式在台開放銷售 鎖定新台幣5000元價位帶市場

2019-05-08 08:48

再傳低價吃到飽 電信業者：不主動削價競爭

2019-05-07 15:18

影／iPhone拿來當開瓶器 下一秒手機爆裂超後悔

2019-05-07 11:35

借助Semantic Machines 微軟讓Cortana數位助理更個人化

2019-05-07 07:58

避免5G網路市場發展節外生枝 華為將與高通於技術授權全面和解

2019-05-07 07:45

紅米採用S855處理器的旗艦手機「Raphael」 內建GPU超頻功能

2019-05-07 07:44

採用全新材質 2019年款iPhone傳將提昇天線收訊

2019-05-07 07:39

外媒測試發現 iPhone電池續航時間被高估51％

2019-05-06 18:51

Realme進軍台灣平價手機市場 聯發科助陣

2019-05-06 17:53

平價手機品牌realme 3登台！ 4,990超殺價格入手新機

2019-05-06 17:37

HTC近期或許推出Desire新機 年度旗艦手機可能要再等

2019-05-06 16:19

華為在英國設置晶片研發中心 距離Arm總部僅15分鐘車程

2019-05-06 16:18

電信割喉戰 4G吃到飽188元起

2019-05-06 14:32

華碩接地氣找對代言人 「皮卡丘機」熱賣5萬台完勝孔劉

2019-05-06 11:59

加入「有點紫」配色的Pixel 3a系列手機價格將從399美元起跳

2019-05-05 16:12

華為計畫打造 全球首款結合5G連網的8K電視

2019-05-04 14:25

他PO出復刻滑蓋香蕉機照片 釣出許多人也在用

2019-05-03 15:40

三星證實將在近期內公布 Galaxy Fold全新上市時間

2019-05-02 10:09

Galaxy S10 5G傳自燃 三星否認是故障

2019-04-30 21:48

新款iPhone配送18W豆腐頭、Lightning轉Type C電源線？

2019-04-30 20:02

長銷款iPhone 6s有多實用？ 細數贏過Xs的4優點

2019-04-30 11:34

紅米預告搭載升降式視訊鏡頭新機 即將揭曉

2019-04-30 08:57
看更多

熱門文章

WWDC將發表什麼？iOS 13多項更新、Apple Watch更…

2019-05-12 18:14

線上PDF轉檔集合 Word、Excel、文字和圖片等格式互轉

2019-05-12 19:51

本意教人如何使用滑鼠 「微軟接龍」入選世界電子遊戲名人堂

2019-05-12 22:01

愛奇藝與Netflix結束合作 但可能不影響Netflix發展華語觀眾市場

2019-05-13 09:19

預計在新版macOS 10.15以獨立形式使用的Apple Music 將保留音樂管理、同步功能

2019-05-12 13:13

Google公開說明Fuchsia 但此項作業系統依然神祕

2019-05-12 12:54

傳台積電開始為蘋果量產新款A13處理器 預計用於秋季新機

2019-05-13 09:16

簡單掃／iRobot Roomba i7+ 免除頻繁清理集塵盒的困擾、節省更多時間！

2019-05-12 13:12

HTC透露將在今年第三季推出新款區塊鏈手機Exodus 1s

2019-05-13 09:12

Motorola新手機也採21:9顯示螢幕 搭載三星Exynos 9609處理器

2019-05-13 09:11

Toyota攜手Panasonic成立合資公司 將以智慧城市發展為目標

2019-05-12 13:07

以Lyft Rentals為稱 Lyft正在舊金山市區測試汽車租賃服務

2019-05-13 09:21

17 Media攜手台視、So-net 運用直播創造電視節目與手機遊戲媒合互動效果

2019-05-12 13:08

Mozilla計畫在Firefox加入更安全的超級隱密瀏覽模式

2019-05-13 09:16

Hugo Barra轉向推動Oculus VR業務 將建立虛擬視覺生態系統

2019-05-12 13:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top