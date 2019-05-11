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Epson新款擴增實境眼鏡可直接連接Android手機使用

2019-05-11 07:52楊又肇

相比先前推出機種均搭配內建Android作業系統的外掛式控制器，Epson此次推出的新款Moverio系列擴增實境眼鏡，可藉由USB-C連接方式與Android手機連動，同時也讓售價可控制在500美元區間。

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Epson推出的新款擴增實境眼鏡Moverio BT-30C，主要是作為Android手機連接延伸體驗為主，讓眼鏡可直接讀取源自手機的數位內容。除了透過Android手機提供內容，其實Moverio BT-30C也能與Windows PC裝置連接，並且可連接使用各類數位內容。

Moverio BT-30C外型與先前推出機種相仿，一樣針對不同使用尺寸提供更換配件，而另外附上的墨色鏡片，則可讓Moverio BT-30C對應播放影片內容時，可更清晰觀看需求使用。至於相關控制，則可透過Android手機端操作，或是透過連接的Windows PC操作。

相較先前的設計，由於取消外掛式控制器，改以Android手機連接使用模式，Moverio BT-30C顯然可以讓售價減少許多，而因為目前新款手機也有充足效能對應擴增實境內容輸出，因此在整體使用上也不會有太大落差。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境Epson

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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