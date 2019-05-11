三星行動通訊部門總裁透露Galaxy Fold最快近期內恢復上市

日前透過信件通知已經完成預訂Galaxy Fold的首批消費者，表示若在5月底前未能順利出貨的話，將會自動取消訂單，使得三星這款螢幕可凹折手機恢復上市時間顯然變得更不確定。不過，從稍早三星行動通訊部門總裁高東真透露說法，顯示Galaxy Fold將會在近期內在美國市場恢復上市。

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根據韓國先驅報報導指出，三星行動通訊部門總裁高東真稍早說明Galaxy Fold相關缺陷問題已經進入最後審查階段，預期很快就會有相關結果。而針對Galaxy Fold是否能在5月底前恢復上市，高東真則表示不會太慢，意味三星將計畫讓此款螢幕可凹折手機儘快在美國地區上市。

在先前狀況裡，由於Galaxy Fold疑似因為折疊機構造成螢幕損傷，同時也因為前期測試Galaxy Fold的使用者將螢幕保護膜撕除，造成軟性螢幕更容易損傷。而在各種損壞情況層出不斷之下，三星在不久前宣布中止Galaxy Fold上市活動，同時也將先前提供媒體測試機種回收，並且進一步釐清問題產生原因。

由於Galaxy Fold是三星第一款進入消費市場販售的螢幕可凹折手機，這次面臨不少問題之後，使得三星不得不緊急宣布中止上市，並且計畫在確認問題所在之後重新推出，但似乎已經讓三星飽受不少產品設計上的質疑。

雖然第一款螢幕可凹折手機在實際上市前發生問題，但三星依然看重此產品發展機會，同時也計畫推出更多螢幕可凹折手機，預計讓此類產品形成全新類別，進而改變傳統手機使用模式。除了三星，目前包含華為、小米、OPPO、聯想等廠商也計畫推出螢幕可凹折手機，就連Google目前也已經在新版Android Q加入支援螢幕可凹折手機的使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》