華為首款搭載升降視訊鏡頭手機 P Smart Z先於歐洲市場推出

先前在歐洲市場推出的P Smart系列，稍早由華為宣布推出全新採用6.59吋無瀏海造型螢幕的P Smart Z，同時也是華為第一款採用升降視訊鏡頭設計的手機產品。

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目前僅先在西班牙、義大利在內歐洲市場推出的P Smart Z，分別採用6.59吋LCD螢幕，透過採用升降式鏡頭讓螢幕顯示佔比提昇，同時也強調升降鏡頭可承受12公斤外力，以及10萬次升降使用次數，並且可在零下20度到60度環境正常使用。

不過，P Smart Z並未配置螢幕下指紋辨識器，而是維持使用機身背面的指紋辨識器驗證身分，同時主相機分別採用1600萬畫素與200萬畫素鏡頭組合，視訊鏡頭則採用1600萬畫素規格，一樣也支援人工智慧場景識別與人像拍攝模式，華為說明約可透過22種辨識類別拍攝超過500種影像場景。

而硬體方面，P Smart Z將採用Kirin 710處理器、4GB記憶體，以及64GB儲存容量，並且支援micro SD記憶卡擴充，電池容量則為4000mAh，作業系統則是基於Android 9.0的EMUI 9.0，分別提供午夜黑、寶石藍與翠玉綠三款配色。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》