三星打造6400萬畫素感光元件 預期用於Galaxy Note 10

三星宣布推出兩款採0.8μm規格設計的6400萬畫素感光元件ISOCELL Bright GW1，以及另一款對應4800萬畫素的感光元件ISOCELL Bright GM2，未來預計應用在旗下行動裝置產品。

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此次推出兩款高畫素感光元件，三星預期將會應用在旗下行動裝置，因此預期將會應用在新款Galaxy A系列機種，同時也有機會用於下半年即將推出的旗艦手機Galaxy Note 10。

其中，在6400萬畫素感光元件ISOCELL Bright GW1，將可藉由Tetracell像素合併與重新合併演算法產生1600萬畫素的明亮影像，藉此提高行動裝置在低光環境拍攝表現，另外也能對應更清晰的數位變焦拍攝效果，本身則支援雙轉換增益與高效率相位對焦，以及480fps慢動作錄影。

而對應4800萬畫素的感光元件ISOCELL Bright GM2，則同樣支援Tetracell像素合併與重新合併演算法，藉此提高暗部拍攝表現。

兩款感光元件都會在今年下半年開始量產，預計會應用在新款行動裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》