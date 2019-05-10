動手玩／HUAWEI P30 Pro再次顛覆手機拍攝想像

從過往的P系列機種，到此次推出的新款旗艦手機P30系列，其實可以發現華為在手機產品設計在近年來的改變，不僅在外觀設計工藝質感提升，在軟硬體與相機拍攝表現也持續加入不少新技術，甚至顛覆市場想像。

HUAWEI P30 Pro 分享 facebook

在此次推出的P30系列，除了延續去年P20系列設計特色，更進一步在諸多細節做了提昇，例如外觀設計感具質感，並且導入「自然美」設計主軸，藉由採用雙側曲面螢幕、「珍珠屏」形式設計詮釋自然曲線，而此次新增加的「天空之境」配色更吸引不少關注目光。

在軟、硬體均有提昇，並且同樣強調導入人工智慧應用，讓手機運作更佳流暢且更能知曉使用者操作需求之餘，P30系列也同樣強調相機功能拍攝表現，其中P30 Pro更標榜高達50倍數位變焦的清晰拍攝效果，更大幅顛覆市場對於手機拍照應用想像。

而在原本與徠卡合作的相機功能，雖然在近期並未特別強調，但藉由徠卡認證鏡頭與內建黑白拍攝模式，依然可以拍出別具風味的黑白影像。而相機同樣搭載的超廣角鏡頭、超級微距、光繪，以及抽色錄影等拍攝功能，同樣也讓P30系列能有豐富隨手拍攝樂趣。

延續去年P20 Pro設計，此次在P30 Pro則是改採用「珍珠屏」螢幕形式設計，同時也維持提供可將瀏海造型「隱藏」選項 分享 facebook

這次新增加的「天空之境」配色吸引不少目光 分享 facebook

原廠盒裝部分依然標示徠卡認證的相機鏡頭設計 分享 facebook

整體設計

就此次使用的P30 Pro，硬體規格分別搭載6.47吋、雙側曲面OLED珍珠屏設計，同樣支援螢幕下指紋解鎖，台灣推行版本分別搭載8GB記憶體，以及256GB或512GB儲存容量規格，機身配色則先提供極光色 (512GB頂規版)、天空之境與亮黑色款式，並且搭配4200mAh電池容量，以及支援40W快充的有線充電與15W無線充電設計，同樣也加入可幫其他裝置充電的反向無線充電功能。

而處理器依舊是採用與Mate 20系列相同的Kirin 980，並且標榜更聰明的人工智慧技術應用，配合強調底層程式幾乎重新翻寫的EMUI 9.1作業系統 (基於Android 9.1)，不僅讓系統長時間運作依然可維持流暢，同時也能讓app啟用速度提昇、減少電池損耗量，並且讓整體穩定性提昇。

至於相機部分，則同樣採用徠卡認證鏡頭模組，主鏡頭採用4000萬畫素、f/1.6光圈與OIS光學防震規格，超廣角鏡頭則為2000萬畫素、f/2.2光圈，以潛望鏡頭形式設計的望遠鏡頭採800萬畫素規格，並且對應5倍光學變焦，搭配其他鏡頭最高支援50倍數位變焦，強調並非僅為影像中央放大裁剪而成。另外，P30 Pro更額外搭配ToF鏡頭模組，讓相機拍攝人像、美顏、AR應用等內容效果可以更加準確。

其他方面，則包含同樣搭載雙SIM卡設計、支援雙4G LTE，並且均支援VoLTE通話，一樣也能使用華為自有NM記憶卡 (一樣僅能在第二張SIM卡與記憶卡擴充使用擇一)，目前暫時尚未計畫另外推出5G連網版本。

此次推出的P30與P30 Pro在螢幕大小並未有顯著差異，尺寸十分相近 分享 facebook

相機鏡頭設計同樣採類似配置，主相機同樣搭載4000萬畫素解像能力，另外也支援超廣角與長焦鏡頭，但P30 Pro則額外提供ToF、更遠拍攝距離表現 分享 facebook

相比去年推出的P20系列，今年推出的P30系列其實在兩種版本中的差距並不算明顯，包含P30與P30 Pro均搭載長焦、超廣角鏡頭，同時也均對應防水設計、電池快充與反向無線充電功能，而硬體規格上也同樣搭載Kirin 980處理器與「珍珠屏」形式螢幕設計，只是P30 Pro自然在各方面規格均有所提昇，但選擇P30的話，則能在恰到好處的硬體規格上追求價格實惠的感受。

以目前P系列手機產品發展模式來看，多半會著重外觀質感設計，同時也會格外強調相機拍攝功能，至於下半年推出的Mate系列則是著重黑科技應用，並且採用新款處理器規格，相關設計則會進一步延伸到隔年推出的新款P系列手機，因此這次推出的P30系列不僅繼承以往P系列手機設計風格，同時也搭載去年推出的Mate 20系列設計特色。

為了進一步方便使用者調整手機電池續航表現，螢幕同樣可透過調整改變解析度顯示規格，而瀏海則可選擇「隱藏」，底部操作導覽列也能在圖示操作、手勢，以及懸浮導航之間做切換 分享 facebook

除了藉由人工智慧運算方式知曉使用者操作手機習慣，並且提供更快app啟用、讓記憶體使用效率更高，藉此延長電池續航表現，透過手機內建便利功能也能讓使用者日常生活更具效率 分享 facebook

其他功能如Huawei Share、反向無線充電，以及將手機當做遙控器模擬操作家電，同樣也是P30系列主打應用特色 分享 facebook

人工智慧

跟過往的P系列機種一樣，在採用整合獨立類神經網絡運算元件 (NPU)的Kirin 980處理器之下，P30系列不僅強調高度運算能力，配合大幅翻寫的EMUI 9.1作業系統讓整體執行效率提昇，同時也確保作業系統能在長期運作使用仍可維持流暢表現，而在app內容執行速度也能相對提昇。而藉由運算效率提昇，相對也能讓整體電力損耗將鞮，進而可延長手機續航使用時間。

在大約一週內的學習記憶情況下，系統大致上可以針對使用經常啟用執行的app進行記憶體分配調整，讓常用app啟用速度加快。不過實際加速情況依然會因為手機當下使用狀況而異，例如當下記憶體被其他應用服務佔據時，仍有可能影響app啟用速度。

藉由人工智慧輔助，將可讓手機功能運作更具效率，而使用者依然可以配合內建功能讓手機執行運作更加流暢 分享 facebook

如同多數廠商說明，目前在手機上的人工智慧應用，最明顯的部分可能還是在相機拍攝表現，其中包含在拍攝過程中識別場景，藉此自動調整最佳拍攝參數，讓使用者能在拍攝人像時候自動啟用較大光圈，並且以柔焦方式進行拍攝，在拍攝食物時則會自動調整顏色鮮豔度，讓食物看起來更加美味可口，甚至在低光環境拍攝時，也會自動調整光圈、曝光時間，在每一次按下快門均能輕易獲得清晰、美麗的照片。

除了藉由人工智慧讓手機系統運作最佳化，其實在P30系列更搭載更多便利功能，例如能讓使用者快速與筆電交換檔案，或是將手機資料傳送到網路印表機列印輸出的Huawei Share功能，以及可排程開啟或調整色溫的藍光護眼模式，而在電池與儲存容量部分也加入更多最佳化調整項目，另外也能藉由語音控制方式接聽、撥打電話，讓使用者即便不配合人工智慧應用，也能使用諸多手機便利功能。

此次在P30系列手機拍照功能中，可藉由人工智慧識別的拍攝場景種類更多，例如可以清楚辨識風景、草地、人像、食物，甚至是狗 分享 facebook

相機

相比去年推行機種，此次在P30的感光值可達ISO 204800，P30 Pro更可達ISO 409600的超高感光值表現，並且將原本採Quad Bayer四合一像素結構中的RGGB排列模式更改為RYYB，藉由提高黃光比例讓整體進光量增加，同時也能透過黃光與藍光交疊維持原本綠光比例，避免影響實際色彩呈現產生偏差，搭配增加至1/1.7吋的感光元件面積設計，使相機可以藉由進光量大幅提昇之下，更容易拍攝清晰影像，另外也能讓影像色彩維持自然。

在提高相機整體進光量之餘，此次P30系列更主打可以拍得更遠，同時也加入去年Mate 20搭載的超廣角鏡頭設計，讓手機可以輕易滿足各類影像拍攝需求，甚至藉由高達50倍數位變焦，並且以潛望鏡形式的光學變焦鏡頭搭配數位變焦方式，讓實際拍攝結果仍可維持清晰可用狀態，更是顛覆過往使用者對於手機拍攝的刻板印象，或許未來也會成為日後手機設計競爭方向。

從Mate 20系列開始在手機整合超廣角、長焦拍攝功能，顯然接下來也會成為日後新款手機標準配置，實現讓使用者一機在手即可完成拍攝絕大多數的場景影像，同時也顛覆傳統相機廠商認為手機無法滿足不同拍攝廣角、長焦需求的想法，甚至能結合特殊濾鏡、拍攝模式，提供輕易拍攝傳統相機必須透過繁複設定、專業器材才能完成的車水馬龍、光繪，或是慢動作及抽色拍攝效果，意味日後手機相機功能將會大幅取代傳統消費相機地位，並且迫使相機產品僅能朝向更專業應用領域發展。

P30 Pro主相機分別採用4000萬畫素廣角主鏡頭與800萬畫素長焦鏡頭，而超廣角鏡頭則為2000萬畫素，另外則配置一組ToF鏡頭 分享 facebook

超廣角、廣角、不同倍率長焦鏡頭拍攝差異：

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相機主要拍攝功能：

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怎麼挑選？

這次在P30系列中，並不像過往機種有更明顯的規格落差，而是建立在幾乎相同的基礎上，針對部分規格做提昇區隔，例如此次在P30、P30 Pro的螢幕尺寸分別為6.1吋與6.47吋，實際大小其實相當接近，同時也均搭載窄邊框「珍珠屏」形式設計，但僅P30 Pro採用雙側曲面OLED面板，P30採用平面設計的LCD面板。

但兩者均搭載Kirin 980處理器，記憶體也都採用8GB容量規格，僅P30在台提供128GB儲存容量版本，P30 Pro則提供256GB或512GB儲存容量規格，相機功能方面則均搭載3200萬畫素視訊鏡頭，以及4000萬畫素主相機廣角鏡頭與800萬畫素長焦鏡頭，而超廣角鏡頭則有1600萬畫素與2000萬畫素差異，同時僅有P30 Pro搭載潛望式變焦鏡頭與ToF鏡頭設計，因此能對應最高50倍的變焦拍攝功能。

除了相機規格差異，兩款手機規格不同處還包含P30採用3650mAh電池容量、對應22.5W充電效率，機身採IP53等級防水設計，P30 Pro則是搭載4200mAh電池容量、支援40W有線快充、15W無線充電與IP68防水規格設計。

若從台灣定價來看，P30將以新台幣20900元建議售價提供銷售，而P30 Pro建議售價則從新台幣29900元起跳，最高為新台幣33900元，其中以P30即可提供相比競爭對手對應的超廣角及長焦鏡頭拍攝效果，以及徠卡認證鏡頭與黑白色調拍攝效果，同時手機本身也提供充足的螢幕顯示面積、運算效能與電力續航表現，但整體售價相對更具親和力，搭配資費方案也能減輕購機負擔。

至於要體驗更完整的相機功能，同時也希望在螢幕、儲存容量有所提昇的話，選擇P30 Pro顯然也是不錯的決定，而價格相差新台幣1萬元上下的差距，相比競爭對手最高階機種的價位，依然具有十足競爭力。

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P30 Pro動眼看：

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實際拍攝內容－前鏡頭 (點按縮圖可放大)：

實際拍攝內容－主鏡頭 (點按縮圖可放大)：

與iPhone XS Max、Pixel 3、Galaxy S10+、小米9拍照比較 (點按縮圖可放大)：

P30 Pro iPhone XS Max Pixel 3 Galaxy S10+ 小米9

與Pixel 3、小米9夜間模式拍照比較 (點按縮圖可放大)：

P30 Pro夜間模式 Pixel 3夜間模式 小米9夜間模式

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