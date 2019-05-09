OPPO Reno 10倍變焦版將透過更新獲得60倍數位變焦拍攝功能

近期預計先在中國市場銷售的OPPO Reno 10倍變焦版，將會在開放銷售當天藉由重點功能升級讓手機最高可支援60倍數位變焦，將比華為在P30 Pro中搭載的50倍數位變焦更遠。

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OPPO稍早透露將釋出重點功能更新，預計讓OPPO Reno 10倍變焦版可以獲得高達60倍數位變焦，藉此超越華為在P30 Pro中搭載的50倍數位變焦拍攝表現。

在OPPO Reno 10倍變焦版的設計裡，是藉由4800萬畫素廣角主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及1300萬畫素潛望式長焦鏡頭，藉由「接力」方式對應16mm-160mm焦段範圍的10倍混合光學變焦效果。

不過，由於華為搶先一步以高達50倍數位變焦，並且強調拍攝影像依然清晰可用，讓P30 Pro拍攝表現搶走OPPO揭曉10倍混合光學相機設計時所營造風采，或許此次更新就是希望能在宣傳話題扳回一城。

但無論是50倍或60倍數位變焦，基本上都必須透過腳架輔助，即便將手機倚靠在支撐物上，一旦手機碰到一點震動仍可能讓拍攝結果變模糊，因此超高倍率的變焦效果雖然在行銷話題顯得驚人，以真正使用角度來看，是否能稱得上實用，恐怕還是見仁見智。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》