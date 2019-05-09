三星螢幕可凹折手機Galaxy Fold 可能無法趕在5月底前重新出貨

雖然先前曾透露將於近期內公布螢幕可凹折手機Galaxy Fold重新上市時間，但在三星稍早向美國境內完成預訂的消費者寄出通知中，則是說明若Galaxy Fold未能在5月底順利出貨，將會取消已經完成訂單。

分享 facebook

三星目前依然未確認Galaxy Fold再次開放銷售時間，先前主要因為螢幕無法正常顯示，或是因為凹折機構導致螢幕產生凹痕，使得三星宣布延後此款手機進入市場，並且針對首批發生顯示與機構問題的手機進行調查，藉此釐清問題發生原因，同時也強調未來將會進一步溝通此款手機應注意事項，例如避免撕掉螢幕上的保護膜。

而宣布延後Galaxy Fold上市之後，三星更以市場需求過於熱烈為由，關閉此款螢幕可凹折手機預訂，但主要因素還是與先釐清手機問題產生原因有關。

從三星告知已經完成預訂消費者，表示已經完成訂單仍可能因為無法順利出貨而被取消的情況來看，Galaxy Fold無法順利在5月間推出的可能性不低，至於是否有機會如先前消息指稱重新上市時間調整為6月13日，目前也還無法確認。

雖然Galaxy Fold無法順利推出，暫時不會構成三星營收虧損，但三星卻可能因此遭人批評急著推出技術仍未到位的手機產品，同時也有不少看法認為三星似乎重蹈當年Galaxy Note 7操之過急的情況，導致品牌形象再次受到影響。

不過，縱然Galaxy Fold上市失利，但三星依然對螢幕可凹折手機充滿信心，在稍早說明中更透露將進一步讓螢幕可凹折手機出貨量增加至100萬支，並且讓螢幕可凹折手機成為全新產品類別。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》