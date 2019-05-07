影／iPhone拿來當開瓶器 下一秒手機爆裂超後悔

2019-05-07 11:35 聯合新聞網 綜合報導



一名越南男子用手機開瓶耍帥，沒想到手機當場爆裂。圖擷自 YouTube 分享 facebook

出門在外遇到要開酒瓶卻沒有開瓶器時，不少人會利用身旁現有的物品救急，或是耍帥使用一些身旁的小物品來展現「開瓶絕技」，例如：竹筷、鑰匙、打火機底部等等。最近則有一名越南男子和朋友聚會時，拿出iPhone當開瓶器。雖然一開始成功博得滿堂彩，但第二次嘗試時，手機瞬間爆裂，在場的人全笑翻。

根據《每日郵報》報導，來自越南芹苴的一名男子和朋友們正在聚會喝著啤酒。這名男子可能是不願意或一時無法找到開瓶器，便拿出手機，展示他的「開瓶技巧」。從影片中可以看到，這名身穿藍色襯衫的男子，一手拿著iPhone 7 Plus，一手按住酒瓶，輕鬆的用手機當成開瓶器將瓶蓋撬開。只見他一臉得意，身旁的朋友也都給予喝采。

第二次，他打算依同樣的手法再次「炫技」。他依然一手拿著iPhone 7 Plus，一手按住酒瓶，沒想到「嗤」一聲，瓶蓋完好地黏在酒瓶上，而手機的邊框和零件卻瞬間爆裂。他一臉尷尬，卻引來身旁的朋友們哄堂大笑。

事實上在第一次開瓶操作期間，就可以看到他的手機急劇彎曲，可能是手機壞掉的前兆。然而這名男子並未察覺，才發生了這樣的悲劇。網友也對此表示這名男子活該，認為「他應該要比手機更聰明」、「下次最好還是拿開瓶器比較好」。