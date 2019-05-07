採用全新材質 2019年款iPhone傳將提昇天線收訊

就在Android陣營手機產品先後改善天線設計，部分針對遊戲打造的手機更強調收訊不掉速特性，反觀蘋果在iPhone系列機種的天線設計則是經常被拿來做比較。不過，顯然蘋果計畫在今年秋季準備推出的iPhone新機將會採用全新天線設計，預期將會改善收訊效果。

分享 facebook

依照天風證券分析師郭明錤從產業鏈與市場技術成長改變觀察，認為蘋果將可能在今年推出的iPhone新機採用軟性天線設計，改以異質性聚亞醯胺 (modified-PI)材質打造，而不會沿用原本採用的液晶聚質 (LCP)，藉此提昇iPhone機種天線收訊表現。

不過，報告內容同時也指出新款天線並不影響手機在既有4G LTE傳輸速度表現，但有可能提昇手機在室內藉由AGPS模式進行導航精度，另外也可能藉此增加室內收訊表現。在設計部分，蘋果預期仍會保留原本液晶聚質天線設計，並且搭配多組異質性聚亞醯胺材質天線，形成手機上半部採液晶聚質天線搭配異質性聚亞醯胺材質天線，而下半部則全數採用異質性聚亞醯胺材質天線的組合。

但是因應接下來的5G網路使用需求，同時考量液晶聚質天線在高頻率傳輸仍具優勢，因此預期2020年推出的iPhone將會改回使用液晶聚質天線設計。若確實如報告分析說明的話，意味蘋果今年暫時還不會跟進推出5G連網版本的iPhone，而要等到明年5G連網需求較明顯時，才會推出對應手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》