避免5G網路市場發展節外生枝 華為將與高通於技術授權全面和解

先前Qualcomm財務長George Davis表示，已經與華為簽署短期授權協議，預計在今年6月底前將由華為向Qualcomm支付每季1.5億美元專利授權使用費，藉此達成暫時和解協議。不過，在稍早消息則是指出華為正與Qualcomm進行進一步和解協商，同時也已經進展到最後階段。

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依照市場看法認為，華為最終若與Qualcomm達成全面和解，預期每年向Qualcomm支付專利授權使用費將超過5億美元，相比蘋果支付給Qualcomm費用約介於45億美元至47億美元規模並不算高，主因在於華為本身同樣持有不少網路通訊技術專利，同時更有不少技術專利與接下來的5G網路技術有關。

加上華為本身仰賴Qualcomm處理器的比重並不算高，主要還是應用在中階手機產品居多，因此選擇與Qualcomm達成全面和解，有不少原因與藉由交叉授權增加本身專利豐富度，同時也能藉此與Qualcomm談判實際授權使用費。

由於目前華為持續在5G網路技術應用發展布局，雖然目前包含歐盟、英國等地區均表明不會排斥使用華為提供網通設備，同時也不畏美國政府「警告」，但以目前華為在市場擴展立場來看，依然會希望避免節外生枝，並且讓本身在市場能穩固發展。

而依照專利數據分析公司IPlytics統計顯示，華為在2018年總計註冊1529項與5G網路相關技術專利，幾乎快要是中興、OPPO、中國資訊通信研究院在內單位持有5G網路技術相關專利總數的一半，同時也幾乎快追上韓國企業提出的5G網路技術專利數量，甚至超越美國企業在5G網路技術專利持有數量。

若以企業本身比較的話，華為持有5G網路技術專利更一舉超越Nokia持有的1397項，以及三星持有1296項，若以5G網路技術標準必要專利數量來看，華為也同樣在持有數量領先Nokia在內企業，而包含Qualcomm及Intel在5G網路技術標準必要專利數量持有佔比加總僅為14%，意味華為在整個5G連網技術發展相對有利，也難怪美國政府擔心在5G連網技術發展可能處於落後，因此設法阻止華為在全球市場擴展腳步。

就華為公布數據，目前已經在全球地區獲得40個5G網路商用合約，同時5G網路基站出貨數量也已經超過4萬組，但目前仍難以進入美國、韓國等市場發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》