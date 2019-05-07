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借助Semantic Machines 微軟讓Cortana數位助理更個人化

2019-05-07 07:58楊又肇

去年收購專注對談式人工智慧技術的Semantic Machines之後，微軟在此次Build 2019宣布結合Semantic Machines旗下技術的新版Cortana數位助理服務，讓使用者可以透過Cortana更精準管理個人行程、代辦事項。

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除了結合Semantic Machines旗下技術，新版Cortana數位助理服務其實更整合許多微軟服務資源，讓Cortana可以針對不同互動、不同場景，並且依據不同行程調整後產生影響與使用者進行互動，同時也能與更多服務連動。

例如Cortana可以針對當下交談互動比對使用者既定行程，並且給予合適建議，或是依照使用者需求將預計前往地點位置，透過連線傳遞到連網車輛上的導航系統，甚至也能提醒使用者可能遺忘事項。

此外，藉由結合更多基於微軟Bot Framework設計應用服務，將可讓Cortana對應使用更多線上服務功能，並且能與更多終端裝置連動，讓Cortana可以進一步完成更多擔任使用者助理任務。

而在新版Cortana數位助理服務背後，自然也少不了各類數據感知、整合分析，以及結合微軟雲端服務Azure、Microsoft Graph在內應用資源，藉此讓Cortana數位助理變得更加貼近個人使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟Cortana數位助理

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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