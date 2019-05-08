realme 3正式在台開放銷售 鎖定新台幣5000元價位帶市場

日前確定進軍台灣市場的realme，今日 (5/6)宣布第一款在台上市手機realme 3，將以新台幣4990元價格提供銷售，藉此進軍新台幣5000元價位市場。

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依照先前realme台灣市場商務長鍾湘偉說明，realme品牌在台市場策略將會鎖定新台幣5000元上下，以及新台幣1萬元區間價位，並且針對年輕族群使用鬚求提供合適產品，但不會以強調追求性價比作為主要市場策略，同時也不會依照市場其他競爭對手市場模式，而是設法在平實價位追求具備質感外型，以及實用功能的設計，更將與年輕一輩使用者共同成長。

而在聲明將會讓realme品牌進入校園，realme日前便與學生網路論壇Dcard合作徵稿活動，將realme主打「Power meets Style」品牌理念中文化，最後在500多件作品中選出「拿起realme，創造新領域」標語作為獲選作品，並且成為realme在台年度宣傳主軸，同時也展現realme品牌與年輕用戶共同創作、展現自我的發展模式。

此次再台推出的realme品牌首款手機，便是日前在印度市場推行的realme 3，並且鎖定新台幣5000元以下價位市場，藉由時尚雙色漸層背蓋設計、聯發科Helio P60處理器運算效能，以及搭載人工智慧場景識別、超級夜景拍攝效果的1300萬畫素+200萬畫素雙鏡頭主相機，另外也提供1300萬畫素視訊鏡頭，並且也搭載顯示佔比達88.3%的6.22吋水滴造型螢幕與4230mAh電池電量，讓使用者能在平實預算獲得足夠使用體驗。

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realme 3預計從5月8日起透過PChome 24h購物、momo購物網與蝦皮商城開放銷售，預計推出動感黑、炫光藍兩種配色，並且同步推出realme 3經典手機殼與realme有線耳機配件產品，同時在開放銷售之後也將配合不同電商平台提供加贈Sandisk 32G micro SD記憶卡、加贈200元紅利金，或是加贈realme有線耳機等優惠，另外配合特定信用卡刷卡購機也將提供500元、600元不等的刷卡優惠金，而搭配手機回收舊換新更提供最高可折抵1500元。

除了與電商平台合作銷售，realme未來也同樣會依照市場需求與電信業者合作資費方案，而接下來也確定會引進進階機種realme 3 Pro，預計將鎖定新台幣1萬元價格帶市場競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》