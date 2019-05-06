外媒測試發現 iPhone電池續航時間被高估51％

圖擷自 Apple 分享 facebook

手機廠商公布的續航力時間，往往是消費者選購的重要參考之一，畢竟現在沒有人想要帶一款半天就需要充電的手機出門。而手機廠商公布的續航力時間誠不誠實呢？最近英國的一個消費者權益組織就進行了這項調查，而令人意外的是，他們發現蘋果誇大了幾款iPhone手機的電池續航時間，iPhone XR的實際表現與蘋果所宣稱的通話時間差異最大。

根據英國的Which?集團的調查，他們測試了9種不同型號iPhone的實際通話時間。他們的方法是將他們所購買來的市售新款iPhone先充滿電，然後測試每一隻手機的連續通話時間。

在測試之後他們發現，所有型號的iPhone都與蘋果宣稱的通話時間相差18%至51%。其中，iPhone XR測得的實際通話時間為16小時32分鐘。但蘋果聲稱這款iPhone XR可以提供長達25小時的通話時間。這個時間顯然是遠遠小於蘋果所說的時間。

在他們的測試中還有其他廠商的手機，他們表示HTC也有類似的情況，HTC宣稱手機平均通話時間為20.5小時，但是他們實測出來為19.6小時。不過這個差異並不像iPhone那麼誇張。

另外，在他們針對 Nokia、Samsung、Sony手機的通話時間測試中，則都是高出廠商宣稱的通話時間。尤其是Sony手機，高於他們宣稱的通話時間21%，原本它們規格上說明為12.6小時，實測為16小時。其中 Sony’s Xperia Z5 Compact 的差異更高達9小時，這款手機宣稱平均通話時間為至少17小時，但他們測試實際上為25小時52分鐘。

針對這項測試，蘋果在一份聲明中回應稱，蘋果的手機在開賣前，都會嚴格測試新款iPhone的電池壽命，並確保它們與宣傳的使用時間相符。蘋果還表示：「該組織沒有公佈具體的測試細節。所以我們無法與他們的結果進行比較，我們在官網有詳細介紹了我們的測試方法。」

●新聞來源:9to5mac、Which?

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》