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接到「蘋果官方」客服電話 千萬別回答密碼問題

2019-05-08 20:29三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：Forbes
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網路密碼外洩問題層出不窮，無論是 Apple、Google…等各大公司都是受害者，過去這些詐騙大多是網路釣魚進行，但近來延伸程電話詐騙方式，Apple就是受害者。

而根據《Forbes》報導，Apple提醒Apple官方技術支援客服人員不會要求輸入密碼、驗證碼…等資訊，因此用戶接聽自稱是Apple技術人員電話時，千萬別回答密碼問題。

圖片及資料來源：Forbes
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電話是最典型的釣魚詐騙方式，而且在這社會裡很少人可以想像得到竟然還會有這麼這麼簡單的詐騙方式，詐騙犯偽造Apple客服的電話號碼與顯示，當用戶接聽假的客服電話後，會轉到語音系統，用戶依照語音指示操作會連接到人工客服，進而取得用戶的信任，如用戶依照電話指引操作，很有可能會洩露iCloud登入憑證。

由於被詐騙的受害者人數增加，Apple特別提醒iPhone使用者，除非曾在Apple官網的支援介面預約Apple技術支援通話，否則Apple客服不會主動撥打電話給用戶。

此外，Apple也提醒Apple客服不會要求使用者提供Apple ID密碼等相關資料，使用者可別認為是Apple客服來電就放心透露這些密碼資訊。

圖片及資料來源：Forbes

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

詐騙Apple

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