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華碩接地氣找對代言人 「皮卡丘機」熱賣5萬台完勝孔劉

2019-05-06 11:59聯合新聞網 綜合報導

華碩為行銷手機頻頻出招，除了連年請來韓國明星孔劉代言引起全台粉絲狂熱，今年又請到寶可夢阿伯為新手機站台，行銷手法讓網友們形容「接地氣」，銷售數目突破五萬台的成績也被形容讓孔劉輸慘了。

ASUS ZenFone Max Pro (M2)主打電池續航力，銷售傳出捷報。...
ASUS ZenFone Max Pro (M2)主打電池續航力，銷售傳出捷報。圖／華碩提供
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華碩今年初推出了ZenFone Max以及 ZenFone Max Pro兩款電力怪獸手機，以電池續航力為其主力賣點，推出時還請了寶可夢遊戲界知名人物「寶可夢阿伯」幫忙站台，為電池提供的戰力掛保證。

華碩請到最狂寶可夢阿伯「陳三元」為手機電力站台，被稱找對代言人了。 華碩／提供
華碩請到最狂寶可夢阿伯「陳三元」為手機電力站台，被稱找對代言人了。 華碩／提供
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寶可夢阿伯陳三元是知名的抓寶神人，因推著自製的抓寶神器「架滿多部手機的腳踏車」四處抓寶而爆紅，華碩找陳三元來為手機代言不但話題性十足，同時也相當點題，一開始就讓手機與抓寶搭上線。電量怪獸系列在阿伯的代言下銷售傳出捷報，華碩最近宣佈銷售數目突破五萬台，同時宣告將進一步與即將上映的寶可夢電影合作，再次加深手機與寶可夢的連結，被網友笑稱該手機其實是「皮卡丘機」。

相較於過去砸重金請孔劉代言，華碩ZenFone雖然因此得到眾多矚目，卻因手機客層與行銷對象重疊性不高無法將話題性轉換為銷售量。今年請到寶可夢阿伯代言新機主打電池續航力，此招被PTT網友大讚「這才是接地氣的行銷方式」、「華碩最近滿會行銷的」，如今銷售量成績出爐更被網友形容為「皮卡丘>>>>>>>>孔劉」，直稱孔劉輸慘了。

手機寶可夢華碩孔劉ZenFone
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