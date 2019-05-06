HTC近期或許推出Desire新機 年度旗艦手機可能要再等

今年暫時還沒有太多與手機產品相關消息的HTC，或許將可能於近期內宣布推出採用聯發科Helio P35處理器，以及6GB記憶體的中階手機產品，預期將是新款Desire系列機種。

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在稍早說法中，HTC表示今年暫時還不會太快推出對應5G連網的手機產品，而會先以5G網路分享器參與競爭，並且與電信業者合作推動5G連網服務應用。至於今年度的旗艦手機產品，預期也會比照往年模式，選擇在上半年下旬時候推出，藉此與其他品牌做市場競爭區隔。

從稍早GeekBench網站相關數據顯示，HTC近期正著手測試新款Desire中階手機，其中搭載聯發科Helio P35處理器與6GB記憶體規格，型號則為HTC 2Q741。在更早時候，則有另一款型號為HTC 2Q7A100，同時採用Qualcomm Snapdragon 710處理器與6GB記憶體的中階機種資料出現在GeekBench網站，預期也會是另一款Desire機種。

不過，目前還無法確認HTC預計何時對外公布這幾款中階手機產品，預期將可在年度旗艦手機正式發表前，繼續維持在市場更新手機產品，而非僅著重在VIVE系列虛擬實境應用產品。

按照先前說法，HTC表示希望能具體延伸旗艦手機產品生命週期，因此去年推出的HTC U12+除了藉由後續提供客製化等模式延長產品銷售時間，更透過提供衍生機種如HTC U12 Life對應不同使用需求。

從目前時間點來看，HTC新款旗艦手機預期要等到今年6月才會有更具體消息，而新款Desire系列手機產品是否會選擇提前亮相，暫時仍無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》