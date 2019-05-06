華為在英國設置晶片研發中心 距離Arm總部僅15分鐘車程

就在英國電信業者表示將與華為攜手合作，而英國首相Theresa May也表明允許將華為提供設備應用在5G網路發展，華為更進一步證實將在英國劍橋郊外建置可容納400名員工的晶片研發中心，同時距離Arm總部僅有15分鐘車程。

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根據根據金融時報報導指出，華為技術研發英國分公司主管Henk Koopmans表示，去年便以3750萬英鎊價格，針對成立於1796年的文具廠商Spicers所持有550英畝土地進行收購談判，預計在距離劍橋約7英哩遠的沙士頓 (Sawston)建造可容納400人的晶片研發中心。

此晶片研發中心距離Arm英國總部僅約15分鐘車程，意味日後華為與Arm之間合作將可能因此更加緊密，而華為也強調藉由建立晶片研發中心，預期將能帶動更多在地就業機會，另外也將促進包含新型醫療中心、大眾運輸工具站點，甚至因為增加更多就業機會而可促進當地經濟繁榮。

依照華為說明，此晶片研發中心預計將會在2021年投入營運，其中除了加強華為在處理器等晶片產品研發能力提昇之外，更可能配合未來5G網路應用發展，推動包含人工智慧、物聯網在內技術成長。

同時，華為目前也持續在英國地區投資發展，其中包含招聘大量在地員工，並且吸收包含劍橋大學在內畢業生，並且與英國電信合作為期5年、投資金額達2500萬英鎊的技術研究發展計畫，預計針對5G連網應用發展構思更多可能性。

相比美國政府設法阻止華為在全球市場發展擴張，英國政府顯然更願意歡迎華為加入投資，並且協助擴展英國地區的5G網路發展應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》