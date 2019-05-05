加入「有點紫」配色的Pixel 3a系列手機價格將從399美元起跳

其實預計在美國西岸時間5月7日當天揭曉 (有可能配合Google I/O 2019首日活動亮相)的Pixel 3a系列，目前幾乎已經有相當完整資訊曝光，不過近期則是再次傳出可能推出名為「有點紫 (Purple-ish)」的配色款式，而YouTube頻道This is Tech Today稍早更是透露兩款新機建議售價，分別從399美元與479美元價格起跳，大致為去年推出的Pixel 3系列手機一半價格。

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從目前消息來看，Pixel 3a系列大致會推出黑色與白色兩種基本配色，而原本在Pixel 3系列提供的「有點粉」配色，則有可能在Pixel 3a系列成為主打色，並且採用些微白裡透紫的設計，電源按鍵也調整為亮黃色。

而建議售價分別從399美元與479美元起跳，更凸顯Pixel 3a系列將成為Google滿足印度市場消費水平所推行的手機產品，並且讓更多消費者能藉由Pixel 3a系列感受Google原生Android作業系統功能特色，另外也能加強Pixel系列手機產品銷量。

至於硬體部分，從先前消息已經確認兩款新機將分別採用「bonito (鰹魚)」與「sargo (重牙鯛)」代號名稱，而螢幕尺寸則分別為5.6吋與6吋規格，對應2160 x 1080 和 2220 x 1080解析物規格，處理器則分別採用Qualcomm Snapdragon 670與Snapdragon 710，電池容量分別為3000mAh與3700mAh，兩者均搭載4GB記憶體與64GB起跳儲存容量，相機則分別搭載1200萬畫素主相機與800畫素視訊鏡頭。

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與Pixel 3一樣，Pixel 3a系列將會搭載Google原生Android作業系統，並且提供Pixel系列機種獨有相機拍攝功能，例如藉由內建VPU加速運算的夜視拍攝模式，或是微笑快門等功能應用。

在近期對外揭曉Pixel 3a系列手機之後，預期Google仍會在今年秋季公布新款Pixel 4系列手機產品，以及更多Pixel品牌裝置，但不確定正式版本的Android Q (Android 10)是否會伴隨Pixel 3a一同推出，或是維持往年選在秋季才會正式提供升級模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》