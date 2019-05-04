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華為計畫打造 全球首款結合5G連網的8K電視

2019-05-04 14:25楊又肇

依照日經報導指稱，華為將有進軍店市場競爭，同時也將藉由本身在手機產品作經驗，讓電視產品整合5G連網能力，藉此對應傳輸8K解析度影像內容。

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雖然很早之前就有消息指稱華為計畫進入電視市場競爭，但華為方面始終未對外給予明確說法，只是從華為其下海思半導體本身為全球第二大規模電視處理器晶片供應商 (首位為聯發科)，同時本身也具備京東方等面板廠商長期合作關係，加上先前也以斜槓形式推出筆電產品，並且在市場獲得不錯評價，未來藉由本身製作手機產品經驗再次斜槓推出電視產品，似乎也不會太奇怪。

畢竟在華為之前，包含小米在內中國廠商歐已經先後進入電視產品競爭，並且融合連網技術應用改變電視使用生態，在目前消費者逐漸不看一般廣播電視節目，逐漸轉向結合手機使用模式觀看行為，顯然中國市場在電視產品應用模式，走得比其他市場還快。

而對於目前希望進入物聯網市場競爭的華為而言，電視顯然會是一項必然發展產品，畢竟電視現在依然處於居家環境主要目光集中位置，因此作為居家物聯網中心的情況下，華為勢必要讓旗下物聯網產品能與家中電視連動，而相比其他品牌電視合作連動，自行打造一款電視產品則會是投入市場布局最快方式。

同時就接下來的5G連網應用發展，本身同樣投入5G連網技術發展的華為，自然也不會錯過任何展示5G連網應用機會，因此若如日經報導指稱將會推出整合5G連網與8K解析度顯示規格電視產品，對於華為來說也有助於5G連網技術擴展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網半導體華為5G

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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