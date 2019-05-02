三星證實將在近期內公布 Galaxy Fold全新上市時間

2019-05-02 10:09 聯合新聞網 楊又肇



三星在公布2019財年第一季財報時，透露整體銷售達52.39兆韓元，同時營運獲利達6.23兆韓元，相比去年同期或前一季表現均呈現下滑，其中因素與記憶體價格下滑，以及顯示業務部門呈現虧損有關。

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依照三星說明，雖然市場對於行動裝置高容量儲存元件需求增加，但因為記憶體價格呈現下滑等因素影響，使得半導體業務營收相對下滑，而顯示業務部門則因為軟性螢幕產品投資，加上大尺寸螢幕面板對外採購需求增加，使得整體營收受到影響。

不過，三星也表示今年第一季發表上市的旗艦手機Galaxy S10系列銷售表現不錯，加上接連在印度等市場推出新款Galaxy A系列手機，同時也擴大Galaxy A系列產品線規模，因此手機業務部門營收表現成長。至於網路業務部門也因為5G網路服務開始於韓國市場開通，而消費電子部門也因為QLED電視產品銷售表現而有增長。

對於接下來第二季財報表現預測，三星認為可能仍會受到記憶體價格波動影響，在網路通訊與影像感光元件需求也會持續增加，同時三星也預期傳統顯示面板需求依然偏高，但未來將會持續擴展軟性螢幕應用模式，並且和5G網路推動更多產品需求。

至於針對日前上市時間受到影響的螢幕可凹折手機Galaxy Fold，三星則表示將會在釐清實際影響螢幕異常原因，將會提出合適解決方案，並且重新公布實際上市時間，後續也會加強宣導避免撕除螢幕表面保護貼，避免軟性螢幕因此受損。

除此之外，三星也強調未來將會比照Galaxy Note系列手機成功經驗，持續讓螢幕可凹折手機成為全新產品類別，並且預計推行更多支援5G連網手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》