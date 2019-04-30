新款iPhone配送18W豆腐頭、Lightning轉Type C電源線？

一直以來iPhone盒裝中附送的充電套組都是5W小白豆腐頭+Lightning轉USB A的傳輸電源線

近年來Android手機廠商在手機盒裝中提供的豆腐頭充電組，最高都提供到40W了，但Apple始終不改它從一而終(?)的本色，在iPhone盒裝中一直都給的是5W的豆腐頭，然而根據外媒Mac Rumors的報導，Apple「有可能」在今年盒裝中提供18W豆腐頭+Lightning轉USB A的傳輸電源線?!

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▲iPad Pro盒裝中的18W豆腐頭

如果現在iPhone的使用者想要用原廠高瓦數豆腐頭來實現快充，需要額外支付台幣990去購買Apple的18W豆腐頭，現在這個「傳言」可能可以讓大家省下990元，但.....也有可能Apple會直接把iPhone售價再拉高啦😅😅今年預估會推出的三款iPhone，或許會讓大家能夠不用多買一個豆腐頭，但Mac Rumors的消息來源Mac Otakara去年就曾經有過類似的推測，去年的換豆腐頭推測並沒有成真，只能希望今年的推測會變真的囉😎

(新聞來源：Mac Rumors)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》