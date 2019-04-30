長銷款iPhone 6s有多實用？ 細數贏過Xs的4優點

2019-04-30 11:34 聯合新聞網 綜合報導



iPhone6S仍有許多果粉使用。示意圖／ingimage 分享 facebook

iPhone 6s於2015年推出至今已有3年，但因為好用而成為一直以來的長銷款，甚至許多用戶至今不肯更換新機。一名網友便在PTT「iOS」版發文，認為XS的爽度雖然不錯，但比起實用度，還是會選擇6s。

這名網友表示自己用了3年的6s，但因為分手而買了XS來安慰自己，至今已使用三個月。他分析XS和6s後，認為6s有四項優點。第一是6s有耳機孔，可以接自己喜歡的耳機。第二是鋁合金機身不怕摔，加上空壓殼很堅固。而XS雖然沒有測試過，但「畢竟玻璃應該比較脆弱」。第三是他認為指紋辨識比臉部辨識還要實用。最後一點則是原po認為在使用IG、Line、YouTube等應用程式，不玩手機遊戲的情況下，6s和XS的系統順暢度不相上下。最後原po表示，XS雖然在相機、螢幕方面勝過6s，「爽度真的蠻不錯的」，但論實用度他還是會選擇6s。

對此，也有許多網友表示自己使用6S亦邁入三年，「能挑剔的就是電池續航力」；也有網友表示除了相機和容量僅32G外，實在想不到現在有哪一台iphone能贏過6s，因此自己換了電池繼續使用。但也有傳聞指出，iPhone 6S將不支援 iOS13，究竟是否屬實，仍要等WWDC（世界移動通訊大會）上的正式發表才能確定。