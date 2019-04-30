三星未來或許推出螢幕可從正面「延伸」到背面的手機

2019-04-30 08:44 聯合新聞網 楊又肇



在近期螢幕可凹折手機Galaxy Fold上市計畫受到影響之後，三星並未因此在螢幕上的變化應用停滯，在稍早新獲得設計專利內容中，更描述可將手機螢幕從正面「延伸」到背面的設計，讓手機正、反兩面都能顯示內容，藉此增加更多手機使用模式。

(圖／擷自Let's Go Digital網站) 分享 facebook

依照Let's Go Digital網站報導，三星此項在2016年10月5日提出，並且在2017年4月13日獲得批准的設計專利、，將可讓手機螢幕從正面以滑動方式「延伸」到背面，甚至在滑動過程也能在手機頂部維持顯示內容功能。

而這樣的設計，似乎可用於增加手機與人溝通互動機會，而非僅只是讓使用者專注在個人觀看螢幕，例如透過手機拍照時，除了可以透過面向自己的螢幕檢視拍攝畫面，同時也能讓被拍攝者知道自己被拍攝模樣，而在透過手機翻譯時也能實現即時溝通效果，讓交談對象可以直接透過螢幕知曉說話者表達內容。

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類似的應用功能，在華為即將在6月推出的螢幕可凹折手機Mate X已經有類似展示，但三星此項螢幕設計顯然可以讓手機有更多互動可能，另外也加入支援S Pen手寫筆應用，以及懸浮手勢操作功能，甚至螢幕可在機身頂端顯示簡單內容的應用也相當有趣。

不過，要實現這樣的設計，顯然三星還必須解決相機配置問題，或許在日後正式推出可完全隱藏在螢幕下的鏡頭設計時，就有機會讓此項專利設計應用成真，同時也能讓手機螢幕顯示佔比具體提昇。

目前比較貼近的設計，包含Nubia去年推出的前後雙螢幕手機Nubia X，以及vivo後續推出的vivo NEX，但相比三星所提出設計仍少了一點螢幕黑科技感覺。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》