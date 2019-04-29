好險不醜！第二代iPhone XR升級雙鏡頭 今年可能推出

看目前流出的iPhone 11的主鏡頭排列渲染圖.....令人不忍再看QQ

今年九月預計Apple將會發表新一代iPhone 11(外界暫名)以及第二代iPhone XR，前陣子有手機殼廠商流出iPhone 11的模板，主鏡頭的排列方式讓我們編輯部集體一臉問號，現在流傳最廣的iPhone 11渲染圖如下↓

而富比世雜誌根據日本網站Macotakara的供應鏈消息，指稱今年iPhone XR2將會升級為雙主鏡頭設計！並且也會跟真‧旗艦iPhone 11一樣具有18W充電器，XR2的雙主鏡頭排列或許很老套，但這樣的設計方式，應該也是最多人能接受的排法吧(我只希望鏡頭不要凸出於機身🙏🙏)但是5G應該是不會出現在規格中，但是XR系列的定價較為便宜，加上如果XR2的雙主鏡頭排列採主流設計的話，我覺得XR2應該會賣得很不錯吧

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至於大家都很在意是否會推出第二代版本的iPhone SE2，在Macotakara的報導中隻字未提，但是它認為Apple會保持目前的iPhone螢幕大小，SE2究竟是否會在今年出現？XR2真的會有雙主鏡頭嗎？我們就等到九月Apple揭曉答案吧！

(新聞來源：forbes)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》