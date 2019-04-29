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黑鯊手機2以代理形式登台 強調與遊戲業者持續合作遊戲體驗最佳化

2019-04-29 15:53楊又肇

今年3月中旬對外揭曉的黑鯊手機2，今日 (4/29)正式宣佈引進台灣市場，將由山淬代理引進，並且預計透過PChome、順發3C合作首賣，同時也將開放法雅客ANTNEXTTECH螞蟻數位專櫃預購，預計從4月29日下午4點至5月5日晚間11點59分期間開放預購，預購期間完成購買黑鯊手機2，即可以新台幣990元價格加購限量500組的黑鯊2雙翼手遊神器組，其中包含雙翼藍牙左右控制器、雙滑軌保護殼與玻璃螢幕保護貼。

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黑鯊手機2依然維持先前黑鯊手機系列採用的X核心設計語言，並且透過特殊X排列天線減少手機橫拿時影響通訊品質，外型也採用類似視覺，並且採用金屬搭配玻璃雙材質設計，此次更額外推出暗影黑、幻境藍與冰封銀三款配色，台灣地區預計先推出暗影黑、冰封銀配色，預計在後續推出幻境藍配色款式，機身背面同樣搭載RGB燈效與呼吸燈顯示效果。

螢幕則採用三星提供的6.39吋AMOLED螢幕，同樣採用19.5:9顯示比例，以及上下無瀏海造型設計，更強調提昇螢幕顯示反應速度，以及整體觸控操作反應時間控制在43.5ms內，並且能藉由名為Magic Press力道壓感設計對應不同操作功能，在特定情況下更可提昇使用者遊玩遊戲過程中的操作表現，同時也強調螢幕帶來顯示效果，並且將指紋辨識功能整合在螢幕下，另外也透過DC調光技術降低螢幕閃爍情況，讓使用者長時間觀看螢幕也能減少視力影響。

黑鯊手機海外業務副總裁李凡強調黑鯊手機在硬體、軟體端均針對遊戲體驗強化，同時本身...
黑鯊手機海外業務副總裁李凡強調黑鯊手機在硬體、軟體端均針對遊戲體驗強化，同時本身也獲得小米在內廠商投資，並且以獨立形式持續運作。而針對目前在台灣銷售模式是以代理商形式銷售，並且透過在地通路銷售，並未比照中國市場搭配小米旗下通路銷售，李凡表示現階段黑鯊手機在海外銷售會與中國市場策略不同，但未來也有可能加入更多銷售模式可能
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硬體部分則搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，台灣地區版本將搭載8GB記憶體+128GB儲存容量，以及12GB記憶體+256GB儲存容量規格，電池支援4000mAh容量與27W快充效率，而機身內部則採用名為「液冷3.0」的塔式全域液冷散熱系統設計，另外也將散熱與充電溫度做區隔，標榜在整體操作過程均可確保效能穩定輸出。

相機部分則分別搭載2000萬畫素視訊鏡頭，以及4800萬畫素+1200萬畫素的雙鏡頭主相機，其中更針對遊戲直播或線上合作遊玩需求加入三組麥克風設計，透過其中兩組配置在前方的麥克風提高連線或直播過程的收音表現。

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另外，針對手機遊戲連接表現，除了透過X核心設計讓天線模組避開手機橫拿時可能接觸位置，更進一步透過X+2懸浮天線設計讓收訊更好，同時也加入雙頻GPS設計，讓裝置定位更加精準。而在遊戲應用部分也加入全新遊戲引擎，透過人工智慧識別遊玩模式，讓系統自動針對遊玩需求最佳化，並且強調透過黑鯊聯盟模式合作，持續與遊戲業者合作遊戲在黑鯊手機上最佳化表現。

而比照先前華碩ROG Phone的設計想法，黑鯊手機2除了增加藍牙左右手控制器配件，同時也增加專屬主動驅熱背蓋配件，另外也增加可搭配USB-C連接埠轉HDMI輸出的主機模式，讓使用者能將黑鯊手機2與螢幕連接輸出顯示，並且透過藍牙控制器操作遊玩遊戲內容。

建議售價部分，搭載8GB記憶體+128GB儲存容量的暗影黑配色款式將以新台幣18990元價格上市，而搭載12GB記憶體+256GB儲存容量的暗影黑與冰封銀配色款式，則將會以新台幣22990元價格上市，但要等到5月20日才會在台推出。

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藍牙左右手控制器配件：

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主動驅熱背蓋配件：

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主機模式Dock配件：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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