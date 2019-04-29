親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星摺疊機出包
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

中職／正式開弓！ 味全遞交企畫書、主場4選1

民國80年紡織廠女工薪水袋 數字讓人嘆「今夕是何年」

簡單玩／精簡、強調各方面實用 同時維持質感設計的realme 3

2019-04-29 12:05聯合新聞網 楊又肇

先前預告將成為realme品牌登台推行首發機種的realme 3，基本上會鎖定新台幣5000元區間市場需求，同時以此價位帶設定，分別導入大尺寸螢幕、雙主鏡頭、大電池容量，並且針對相機拍攝導入人工智慧場景識別、強化夜間拍攝效果，加上機身更採用時下流行的漸變色彩設計，似乎能讓realme 3更加吸引預算有限的年輕用戶族群。

realme 3
realme 3
分享

雖然鎖定新台幣5000元價位帶，realme 3相比其他同價位帶手機產品，更在外觀設計下了功夫，採用目前許多高階手機採用的漸層色彩，同時也藉由水滴造型、18:9顯示比例設計增加6.2吋螢幕顯示佔比，讓使用者能有更大觀看視野。

硬體方面，realme 3採用聯發科Helio P70處理器，台灣上市版本採用4GB記憶體與64GB儲存容量設計，主相機則搭載1300萬畫素+200萬畫素雙鏡頭配置，並且強調藉由聯發科Helio P70搭載人工智慧算力提昇整體拍攝表現，電池容量也達4230mAh，可對應更長電池續航使用時間。

realme 3背蓋採質感設計
realme 3背蓋採質感設計
分享

整體上作為入門等級手機使用，realme 3幾乎可以在絕大多數需求獲得滿足，例如6.2吋全尺寸螢幕可以對應充足的視覺感受，4GB記憶體也能流暢多工使用多款app，或是維持遊戲平穩運作，而1300萬畫素主相機也提供足夠的影像拍攝需求，至於電池容量也足以支撐一天使用電力需求。

至於外觀部分也採用近期流行的雙色漸層感設計，而全新採用的realme品牌字樣也不會顯得俗氣，內建基於Android 9.0 Pie的ColorOS 6.0版本作業系統更對應反應靈敏的使用體驗，讓realme 3作為進入台灣首發機種看起來是相當恰當。

而若不滿足realme 3整體設計的話，不妨再多等一些時間，因為realme接下來也會在台灣地區推出日前於印度市場揭曉的realme 3 Pro，分別採用Snapdragonm 710處理器、VOOC 3.0閃充等規格，背蓋也採用源自利曼24耐賽道發想的S形光紋設計，更在相機規格做了提昇。

由於團隊成員不少源自OPPO，同時也共用不少OPPO資源，因此許多設計其實十分相...
由於團隊成員不少源自OPPO，同時也共用不少OPPO資源，因此許多設計其實十分相似，但realme表示未來將會持續做明顯差異化
分享

重新設計的realme品牌標誌
重新設計的realme品牌標誌
分享

分享

藉由水滴造型螢幕讓顯示視野放大
藉由水滴造型螢幕讓顯示視野放大
分享

分享

實際拍攝 (視訊相機鏡頭)：

實際拍攝 (主相機鏡頭)：

2

《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》

Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

Nubia揭曉新款紅魔手機3 增加散熱風扇、獨立遊戲按鍵設計

2019-04-29 09:37

小米透露將推出搭載S730處理器新機 有可能是小米A3

2019-04-29 09:28

趕搭復仇者聯盟4上映熱潮！三星手機保護殼吹英雄風

2019-04-28 18:30

索粉狂敲碗的Xperia 1新機正式亮相 5月下旬在台推出

2019-04-27 16:38

訪談／呈現Sony技術特色 Xperia手機設計不會追逐市場競爭

2019-04-27 11:26

宏達電新一代區塊鏈手機 可望下半年亮相

2019-04-26 18:40

Sony新機 3鏡頭搶市

2019-04-26 14:41

結合α相機、CineAlta攝影技術，首度搭載三鏡頭相機的Xperia 1登台

2019-04-26 14:27

預計5月7日登場 新款Pixel 3a手機宣傳圖像曝光

2019-04-26 09:48

華為P30 Pro用戶指入水即壞 官方：實驗條件下才有IP68抗水

2019-04-25 21:17

搭載側旋升降結構鏡頭的OPPO Reno在台推出 10倍光學混合變焦要再等等

2019-04-25 09:02

OPPO Reno限時預購 送萬元好禮

2019-04-24 21:53

沒在怕？英國點頭採用華為架設 5G「非核心」基礎建設

2019-04-24 15:57

中華電發表19項國產5G產品 大秀國產能量

2019-04-23 21:40

手機照相耍花招 拚「鏡」十足

2019-04-23 16:40

5G國際合作聯盟 中國聯通搶第一

2019-04-23 15:29

HTC的5G網路分享器通過藍牙檢測 但5G連網手機可能要再等等

2019-04-23 09:11

華碩推出搭載雙色漸變的新款入門機ZenFone Live L1 作為入門手機使用

2019-04-23 08:53

加入S710處理器、VOOC 3.0閃充等設計 realme 3 Pro正式於印度亮相

2019-04-23 08:46

Google Lens可能藉由全新濾鏡功能對應更好餐廳資訊、即時翻譯效果

2019-04-23 08:46

高通預計推出Snapdragon 735處理器 銜接旗艦處理器核心設計與5G連網能力

2019-04-22 10:21

蘋果可能將Find My iPhone功能改為app 同時打造自有定位追蹤配件

2019-04-21 11:00

Pixel 3新自拍功能 輕鬆抓住最美瞬間

2019-04-21 10:57

華為將在台持續推動產品體驗 但可凹折手機暫時不引進台灣

2019-04-20 13:31

捨棄5G連網手機發展 Intel將使常時連網筆電成為全新5G連網競爭市場

2019-04-20 13:26

華碩旗艦機搶市 第6代ZenFone下月發表

2019-04-19 14:33

蘋果新機升級 鎖定2大關鍵

2019-04-19 14:33

終端、雲端連接更快 高通強調5G網路將能驅動更大人工智慧應用

2019-04-19 13:54

高通：5G網路將推動更大經濟效益、以更快速度普及

2019-04-19 13:53

華碩ZenFone 6 將於5月正式登場

2019-04-19 12:34

榮耀揭曉新款中階手機20i 攜手潮牌AAPE打造限量聯名款

2019-04-19 09:11

亞太電信限時299吃到飽 LINE MOBILE加碼送熊大兔兔獨家提袋

2019-04-18 20:53

Galaxy Note 10可能推出更大尺寸螢幕版本 並且加入5G連網功能

2019-04-18 09:48

五鏡頭沒比較強！外媒對Nokia 9 PureView拍照實測有話要說

2019-04-17 21:08

熱銷iPhone大降價！中華、遠傳、台灣大齊推限時優惠

2019-04-17 16:51

蔡依林曬Galaxy Fold 網友：不是HTC阿信不能點讚

2019-04-17 15:57

三星螢幕可凹折手機Galaxy Fold即將登台

2019-04-17 09:01

援軍已經在路上了！ Google暗示新款Pixel手機將於5/7揭曉

2019-04-17 08:57

紅米Y3預計4/24於印度市場揭曉 搭載3200萬畫素視訊鏡頭

2019-04-17 08:55
看更多

熱門文章

新限制！電腦沒拔除隨身碟、記憶卡 將無法更新Windows 10

2019-04-28 16:47

狂誤觸曲面螢幕好惱人？快下載三星App解決困擾

2019-04-28 21:34

小米透露將推出搭載S730處理器新機 有可能是小米A3

2019-04-29 09:28

增加本身服務使用率？蘋果開始打壓與「Screen Time 」功能相近的app

2019-04-29 09:15

Google員工承諾保護彼此權益 避免遭受職場報復問題

2019-04-29 09:18

趕搭復仇者聯盟4上映熱潮！三星手機保護殼吹英雄風

2019-04-28 18:30

寵物頻道也瘋「知識型」 YouTube網紅新趨勢 家鼠也能當主角

2019-04-28 18:19

Nubia揭曉新款紅魔手機3 增加散熱風扇、獨立遊戲按鍵設計

2019-04-29 09:37

Mozilla將以「Fenix」取代現有Firefox for Android行動版瀏覽器

2019-04-29 09:16

電競NB崛起 引爆2020年換機潮

2019-04-29 11:39

簡單玩／精簡、強調各方面實用 同時維持質感設計的realme 3

2019-04-29 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top