簡單玩／精簡、強調各方面實用 同時維持質感設計的realme 3

2019-04-29 12:05 聯合新聞網 楊又肇



先前預告將成為realme品牌登台推行首發機種的realme 3，基本上會鎖定新台幣5000元區間市場需求，同時以此價位帶設定，分別導入大尺寸螢幕、雙主鏡頭、大電池容量，並且針對相機拍攝導入人工智慧場景識別、強化夜間拍攝效果，加上機身更採用時下流行的漸變色彩設計，似乎能讓realme 3更加吸引預算有限的年輕用戶族群。

realme 3 分享 facebook

雖然鎖定新台幣5000元價位帶，realme 3相比其他同價位帶手機產品，更在外觀設計下了功夫，採用目前許多高階手機採用的漸層色彩，同時也藉由水滴造型、18:9顯示比例設計增加6.2吋螢幕顯示佔比，讓使用者能有更大觀看視野。

硬體方面，realme 3採用聯發科Helio P70處理器，台灣上市版本採用4GB記憶體與64GB儲存容量設計，主相機則搭載1300萬畫素+200萬畫素雙鏡頭配置，並且強調藉由聯發科Helio P70搭載人工智慧算力提昇整體拍攝表現，電池容量也達4230mAh，可對應更長電池續航使用時間。

realme 3背蓋採質感設計 分享 facebook

整體上作為入門等級手機使用，realme 3幾乎可以在絕大多數需求獲得滿足，例如6.2吋全尺寸螢幕可以對應充足的視覺感受，4GB記憶體也能流暢多工使用多款app，或是維持遊戲平穩運作，而1300萬畫素主相機也提供足夠的影像拍攝需求，至於電池容量也足以支撐一天使用電力需求。

至於外觀部分也採用近期流行的雙色漸層感設計，而全新採用的realme品牌字樣也不會顯得俗氣，內建基於Android 9.0 Pie的ColorOS 6.0版本作業系統更對應反應靈敏的使用體驗，讓realme 3作為進入台灣首發機種看起來是相當恰當。

而若不滿足realme 3整體設計的話，不妨再多等一些時間，因為realme接下來也會在台灣地區推出日前於印度市場揭曉的realme 3 Pro，分別採用Snapdragonm 710處理器、VOOC 3.0閃充等規格，背蓋也採用源自利曼24耐賽道發想的S形光紋設計，更在相機規格做了提昇。

由於團隊成員不少源自OPPO，同時也共用不少OPPO資源，因此許多設計其實十分相似，但realme表示未來將會持續做明顯差異化 分享 facebook

重新設計的realme品牌標誌 分享 facebook

分享 facebook

藉由水滴造型螢幕讓顯示視野放大 分享 facebook

分享 facebook

實際拍攝 (視訊相機鏡頭)：

實際拍攝 (主相機鏡頭)：

2

《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》