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美國X檔案：隨機虐殺黑人的「98伯德仇恨案」

Nubia揭曉新款紅魔手機3 增加散熱風扇、獨立遊戲按鍵設計

2019-04-29 09:37聯合新聞網 楊又肇

去年揭曉紅魔手機Mars之後，Nubia稍早宣布推出新款紅魔手機3，除了搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器、6.65吋AMOLED螢幕，更額外搭載可直接驅熱的主動式散熱風扇。

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硬體規格方面，紅魔手機3採用解析度為Full HD+、支援HDR與90Hz更新率的6.65吋AMOLED螢幕、Snapdragon 855處理器，以及最高12GB記憶體與256GB儲存容量，另外也搭載5000mAh超高容量電池設計，支援 27W PD電池快充與QC 4.0快充。

除了搭載毛細原理的液態銅管散熱設計，此次更額外加上內建轉速可達14000轉的主動式散熱風扇，讓機身能有更多驅熱表現。

Nubia表示，此主動式散熱風扇採獨立風道與IP55防水設計，並且可對應長達3萬小時連續使用表現，同時搭配散熱銅管更可發揮5倍左右散熱效果。

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外部設計方面，紅魔手機3也在邊框搭載可自訂操作定義的電容式觸控介面，背蓋上也搭載RGB等效的LED燈帶，而指紋辨識器更額外提供可自訂功能，背面則加入時下流行的紅藍漸層風格，另外也推出黑白幾何圖騰設計。

另外，紅魔手機3也加入獨立使用的實體按鍵，長按即可快速進入「Red Magic Game Space 2.0」遊戲模式選單，讓使用者能快速啟動手機存放遊戲，調整遊玩設定，並且使用螢幕錄影或關閉手機推播通知。

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聲音部分則維持提供3.5mm耳機孔設計，並且支援DTS:X環繞音效與雙前置擴音喇叭，同時藉由3組麥克風增加錄音效果。

而相機功能則分別搭載4800萬畫素、f/1.7光圈與Sony IMX586感光元件設計的主相機鏡頭，以及配置1600萬畫素、f/2.0光圈設計的視訊鏡頭。

不過，紅魔手機3的相機並未搭載光學防震設計，但額外加入支援拍攝8K解析度影片、1920fps超級慢動作影片。

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建議售價部分，紅魔手機3搭載6GB記憶體與64GB儲存容量版本將以人民幣2899元價格上市，搭載12GB記憶體與256GB儲存容量版本則將以人民幣4299元價格上市，預計在5月3日於中國市場推出，而Nubia預計在5月下旬繼續於美國、加拿大與歐洲市場推出。

另外，Nubia也計畫配合紅魔手機3搭載的金屬結點，準備推出新款擴充配件，其中包含可對應5G連網的配件，同時也包含一款可對應有線連網的擴充配件。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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