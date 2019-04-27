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訪談／呈現Sony技術特色 Xperia手機設計不會追逐市場競爭

2019-04-27 11:26楊又肇

除了今年在MWC 2019期間與Sony Mobile資深產品策劃經理染谷洋祐詢問Xperia 1所帶來改變，在此次Xperia 1於台灣揭曉亮相之際，Sony Mobile螢幕工程師佐野紘平、設計師石津雄登，以及技術市場推廣暨相機軟體工程師森田徹也針對Xperia 1螢幕、聲音、外觀與相機功能設計做分享，同時也強調在手機設計主要還是會以當時設定主軸為發想，並不會一昧追逐市場競爭對手所提出設計。

Xperia 1實際拆解
Xperia 1實際拆解
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就Sony Mobile的立場，認為在目前整體市佔並不算明顯情況下，其實並不會有產品設計必須滿足所有市場需求的壓力，而更能結合Sony旗下資源打造符合特定設計目標的產品。例如此次推出的Xperia 1，便是鎖定專業攝影拍攝需求，並且可藉由21:9顯示比例的4K HDR OLED螢幕呈現清晰、色彩表現豐富視覺感受，同時也符合過往Sony在影音體驗發揮極致的設計理念。

因此，Sony Mobile表示確實觀察到市場開始有越來越多採用瀏海、水滴或挖孔造型的螢幕形式，同時相機鏡頭數量也越來多，甚至採用非傳統相機設計理念打造的拍攝功能，但在本身產品設計並不會依循些市場區勢將類似設計套用在產品內，而是依循當下產品詮釋主軸採取合適設計，因此其中也會有部分取捨。

例如，此次在Xperia 1便基於輕薄設計需求取消無線充電功能，但也是因為現行無線充電整體效率仍不高，因此在諸多考量下決定取消此項設計，藉此讓機身厚度可以更加精簡，甚至放下更大電池容量。

依照先前Sony Mobile資深產品策劃經理染谷洋祐的說法，在產品中會採取減法思維，並不會單方面將所有設計規格全數放進手機內，而是針對手機產品定位做規格上的取捨。

螢幕

在此次於Xperia 1採用的21:9顯示螢幕，其實就是為了搭配Cinema Pro拍攝內容，以及更多採用21:9顯示比例創作影片內容觀看需求打造，並且提供更豐富的ITU-R.2020超廣色域、10位元色彩表現等設計，更支援軟硬體進行的4K HDR升頻技術，讓低解析度影片內容也能對應Xperia 1的螢幕播放。

Xperia 1採用21:9顯示比例、4KHDROLED螢幕設計，並且導入源自B...
Xperia 1採用21:9顯示比例、4KHDROLED螢幕設計，並且導入源自BRAVIA電視技術
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支援BRAVIA HDR Remaster技術，透過X1 for mobile影...
支援BRAVIA HDR Remaster技術，透過X1 for mobile影像處理器進行螢幕分域強化HDR表現，相比過往僅能針對全螢幕範圍進行單一調整，將能讓影像光影表現更加細膩
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為了詮釋Xperia 1搭載的4K HDR OLED螢幕影像表現，Sony Mobile更與BRAVIA電視團隊合作導入X1 for mobile影像處理器，讓Xperia 1的螢幕同樣也能實現螢幕分域加強HDR顯示效果，相比先前採X-Reality for mobile技術僅能針對螢幕全域顯示強化，更能表現細膩的光影對比，並且減少影像過曝現象。

不過，由於諸多因素考量，目前Sony Mobile尚未將BRAVIA品牌中的X-Motion Clarity、X-Wide Angle顯示技術，以及在BRAVIA Master系列電視採用的Acoustic Surface Audio+螢幕振動發聲技術應用在手機產品，未來是否會有此類考量，目前暫時還很難說，但從過往Xperia系列機種通常會在不同時期逐步加入Sony旗下特有技術，因此未來或許也有機會在Xperia系列手機看見更多Sony技術整合設計。

Xperia 1搭載的Creator Mode顯示模式將能對應更豐富色彩表現
Xperia 1搭載的Creator Mode顯示模式將能對應更豐富色彩表現
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可比照Master系列監看螢幕使用模式，讓電影工作者可以利用Xperia 1當做...
可比照Master系列監看螢幕使用模式，讓電影工作者可以利用Xperia 1當做影片拍攝檢視器使用
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設計

針對此次採用外觀設計，Sony Mobile設計師石津雄登表示整體依然延續Sony產品簡潔、完整功能的設計想法，並且配合今年提出將讓Sony產品帶進日常生活的願景，因此在打造Xperia 1外觀時，便構思21;9顯示比例螢幕最佳視覺感受，因此依然維持不採用瀏海、水滴等造型螢幕設計，而是藉由窄邊框、方整螢幕設計，透過21:9顯示比例放寬使用者觀看視野，並且維持單手持握便利性。

而在恢復過往前後平整玻璃、鋁框設計，Sony Mobile更在Xperia 1背蓋與邊框銜接部分添加曲面設計，藉此詮釋光線的流動感 (flow of light)，同時進一步透過細磨等處理程序，讓邊框有更獨特光澤，同時也能對應穩定持握感。

Xperia 1在邊緣設計導入「FlowofLight」的設計語言
Xperia 1在邊緣設計導入「FlowofLight」的設計語言
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此次採用的晨霧灰、夜空黑、冰雪白、暮霞紫四款配色，除了晨霧灰是配合時尚趨勢增加配色，包含夜空黑、冰雪白都是過往在Xperia系列手機出現過的配色，同時此次回歸推出的暮霞紫，更是藉由多層批色添加藍色成分，讓背蓋可在不同觀看角度呈現不一樣的色澤。

不過，回歸整體設計來看，Xperia 1其實也呼應消費市場需求，例如此次重新推出的紫色外觀，以及貼近方正的機身設計語言，但在貼近過往設計的同時，依然會添加全新設計元素，讓新款Xperia手機也能有全新感受。

在設計過程中，透過不同嘗試早更具質感
在設計過程中，透過不同嘗試早更具質感
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相機

相比過往採用單一鏡頭對應所有拍攝需求，Sony Mobile技術市場推廣暨相機軟體工程師森田徹表示確實也觀察到市場有越來越多複數鏡頭配置設計，甚至也有打破傳統相機思維設計的拍攝功能，但以Sony Mobile的立場來看，最主要還是會依照產品設計需求，決定採用什麼樣的設計。

因此Xperia 1配置16mm、26mm、52mm焦段的三鏡頭設計，其實就是為了滿足拍攝需求打造，讓使用者無論在拍攝靜態、動態影像，甚至透過Cinema Pro拍攝專業影片內容時，均可便利地獲取不同景象拍攝效果。而從RAW檔端就進行影像雜訊處理，以及提供最長可達30秒手動長曝光，未來更可能透過更新加入動物眼部對焦功能的角度來看，實際上Sony Mobile也不盡然都是以傳統相機思維打造手機相機，將會考量合適功能應用在拍攝需求。

分別配置16mm超廣角、26mm廣角與52mm長焦鏡頭，並且配置光學防震設計
分別配置16mm超廣角、26mm廣角與52mm長焦鏡頭，並且配置光學防震設計
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Xperia 1在感光元件進光表現也做了明顯提昇
Xperia 1在感光元件進光表現也做了明顯提昇
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對應專業影片拍攝的Cinema Pro
對應專業影片拍攝的Cinema Pro
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可套用8種不同拍攝濾鏡風格，日後也會依照需求增加可用濾鏡風格
可套用8種不同拍攝濾鏡風格，日後也會依照需求增加可用濾鏡風格
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電Sony手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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