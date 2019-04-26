結合α相機、CineAlta攝影技術，首度搭載三鏡頭相機的Xperia 1登台

這次在Xperia 1中，除了搭載對應4K HDR、X1 for mobile影像晶片的21:9顯示比例OLED螢幕，以及搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器等規格，更是主打與Sony α團隊合作相機技術，以及整合Sony頂規專業攝影器材品牌CineAlta旗下技術，讓首度搭載三鏡頭相機的Xperia 1能有更好影像拍攝體驗，同時也能透過21:9顯示比例設計、對應更寬廣觀看視野的6.5吋4K HDR OLED螢幕呈現更真實色彩，並且搭配Hi-Res高解析音質與Dloby ATMOS全景聲詮釋更好聲音表現。

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Sony Mobile稍早確認將於5月下旬在台灣地區推出年度旗艦手機Xperia 1，相比香港地區稍晚上市，預計提供4G LTE雙卡雙待，以及6GB記憶體與128GB儲存容量版本，配色也將分別提供晨霧灰、夜空黑、冰雪白、暮霞紫四款配色，但尚未確認具體售價，不過確認將與中華電信、遠傳電信、台灣大哥大合作資費方案。

另外，Sony Mobile也將在4月27日至4月28日於華山文創園區舉辦「Xperia 1大師級手機解密殿堂」，讓消費者可近距離體驗Xperia 1，其中更將在4月27日上午10點至下午4點30分期間開放粉絲預約報名參與，而當天下文5點之後，以及4月28日上午11點至下午6點則開放自由進場。

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就先前Sony Mobile資深產品策劃經理染谷洋祐說明，此次新機名稱改為Xperia 1的原因，主要希望呈現新機在影像視覺感受、內容創作等方面表現均能有最佳呈現，藉此呼應Sony過去以來在高解析影音技術上的領先，因此採用全新命名方式。

至於21:9顯示比例螢幕設計，也跟先前已經在台上市的Xperia 10系列機種一樣，可呈現更寬廣的觀看是也，而Xperia 1更對應4K解析度與源自BRAVIA電視的X1 for mobile影像處理器，並且支援HDR與10位元色彩顯示輸出，更以OLED面板技術對應真實色彩與極致黑色表現。

藉由此次新增加的「導演模式 (Creator Mode)」，透過好萊塢指標片廠普遍採用的Sony專業Master Monitor顯示器所搭載色彩重現技術，分別支援ITU-R BT.2020超廣色域、DCI P3廣色域標準，以及D65光源顯色技術，甚至可直接作為影像拍攝工作時的監看螢幕使用。

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而在Xperia 1首次搭載包含16mm焦段、130°超廣角鏡頭，以及26mm焦段、具備光學防震設計的f/1.6光圈廣角鏡頭，加上52mm焦段人像及長焦鏡頭組合的三鏡頭設計。

其中繼承Sony α相機技術，分別對應BIONZ X for mobile，以及首次用於手機的眼部追焦功能，可透過每秒10張 (10 fps)的AF/AE (自動對焦和自動曝光)追蹤及眼睛追焦連拍功能進行連拍，實現精準對焦與最理想曝光效果。

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此外，α全片幅相機的RAW NR技術也同樣整合進Xperia 1，提供比Xperia XZ3快上4倍的影像處理速度，配合更大畫素感應面積設計的感光元件、更大光圈設計，在極低光源環境下也能對應拍攝清晰影像，甚至可藉由30秒長曝提供更好低光拍攝表現。

藉由支援Android API for RAW，Xperia 1也能配合支援拍攝RAW檔的app直接輸出RAW格式相片，並且能在RAW檔階段進行雜訊降噪處理，藉此讓影像畫質表現更加清晰。

影片拍攝部分， Xperia 1藉由21:9顯示比例螢幕與三鏡頭相機設計，藉由整合CineAlta技術的「Cinema Pro」app，讓使用者能輕易拍攝具電影感、每秒24張畫格的21:9 4K影片，並且能透過CineAlta旗下全片幅數位電影攝影機VENICE專業技術，錄製自然畫質，接著透過內建八種影片風格營造呈現氣氛，讓使用者能輕易製作專屬電影風格影片。

而在拍攝影片過程中，更可藉由Optical SteadyShot技術，以及獨有混合式防震系統，確保拍攝內容平穩。

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配件部分，則包含具備黑、灰及藍三款配色、支援Google Assistant等數位助理服務的開放式藍牙立體聲耳機SBH82D，預計今年6月推出。

對應Xperia 1使用的時尚輕觸式智慧手機保護套SCTI30則會配合手機顏色推出，預計也會配合手機上市時間一同推出。

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