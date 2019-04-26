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「共享寶馬」聲名大噪 3千輛棄車墳場揭血淋淋騙局

預計5/7登場 新款Pixel 3a手機宣傳圖像曝光

2019-04-26 09:48楊又肇

先前透露將於美國西岸時間5月7日揭曉「援軍」，暗示新款Pixel 3a系列手機即將亮相消息，@evleaks稍早更進一步透露疑似新款Pixel 3a宣傳圖像內容

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從相關圖像內容來看，顯示Pixel 3a將與現有Pixel 3十分相似 (或說完全相同)，而機身背面同樣採用不同表面材質設計，並且搭載背面指紋辨識器與單一主相機鏡頭，而前方螢幕則維持明顯的上下邊框。

先前說法中，透露Pixel 3a系列將包含Pixel 3a與Pixel 3a XL兩款新機，產品代號分別為「bonito (鰹魚)」與「sargo (重牙鯛)」，尺寸預期貼近去年揭曉的Pixel 3，處理器可能更換為Qualcomm Snapdragon 670等級規格，同時依然維持單一主鏡頭設計，但將會採用Google人工智慧演算法處理的相機拍攝效果，預期也會搭載Active Edge機身側面擠握操作介面，以及客製化安全晶片Titan M，另外也預期搭載獨立Pixel Visual Core，藉此協助提升相機拍攝效果。

同時，Google預期也會推出新款Google Nest Hub Max，以及更名為Google Nest Hub的智慧顯示器，將與Google Home系列智慧喇叭作更明顯產品區隔，同時整合Nest系列產品應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PixelGoogle手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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