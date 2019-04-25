搭載側旋升降結構鏡頭的OPPO Reno在台推出 10倍光學混合變焦要再等等

先前預告即將在台推出消息後，OPPO今日 (4/23)在台實際展示採用特殊側旋升降結構升降鏡頭模組，並且強調相機拍攝功能與外觀設計的Reno標準版，同時也預告將在5月底於台灣市場推出搭載10倍無損光學混合變焦功能版本，但尚未確認具體售價。

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Reno 標準版採用6.4吋、93.1%顯示佔比的OLED螢幕，藉由特殊側旋升降結構升降鏡頭模組與窄邊框設計，讓螢幕顯示範圍可以更大，並且採用全新發光材質設計，除了完整對應DCI-P3色域，更使螢幕顯示更透亮、色彩更豐富、更省電，另外也以康寧Gorilla Glass 6增加螢幕抗刮耐摔特性。

就OPPO說明，此次推出的Reno系列是針對全球市場打造的全新產品線，本身並非用於取代過往針對特定市場推出的R系列或F系列機種，同時也與鎖定藝術結合科技打造的Find系列做明顯區隔，並且將主軸聚焦在創造力與獨特性。

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硬體規格部分，Reno標準版採用Qualcomm Snapdragon 710處理器，台灣地區銷售版本提供8GB記憶體+256GB儲存容量組合，電池容量則為3765mAh，並且均搭載VOOC 3.0閃充技術，讓整體充電時間可進一步縮減，配色部分則區分霧海綠、極夜黑兩款設計，建議售價為新台幣17990元。

由於此次Reno系列均搭載NFC近場感應功能，因此可以使用諸如Google Pay等行動支付服務，或是透過手機讀取各類NFC標籤，同時也能透過近場感應快速建立諸如藍牙配對等應用。

基於Android 9.0的ColorOS 6，則是在配色、版面、字體等方面做了平面化與更精簡調整，國際版則搭載Google Assistant數位助理服務，並非像中國版整合OPPO數位助理服務Breeno，本身也支援Hi-Res Audio高解析音質輸出、Dolby全景聲。

而全新側旋升降結構的前鏡頭模組，除了在機身左右居中對稱設計增添衝突「美感」，更使螢幕能實現更高全尺寸設計，並且強調與Find X的升降鏡頭模組同樣對應20萬次耐用表現，約可對應5年正常使用時間，另外也對應摔落偵測，藉由自動收回相機模組避免鏡頭模組因衝擊損壞。

Reno系列標準版搭載4800萬畫素SONY IMX586感光元件，支援四合一像素結合，透過1.6μm單位畫素感光面積、1/2.0吋感光元件，以及f/1.7大光圈的組合增加整體進光量，並且搭載為超高畫質夜景2.0與更自然的人像拍攝模式，另外則搭載800萬畫素廣角鏡頭，並未搭載10倍無損混合變焦功能，僅支援2倍光學變焦，最高對應10倍數位變焦。

OPPO Reno標準版預計從4月24日下午4點至4月29日晚間11點59分期間，開放於OPPO全台體驗店、OPPO網路商店及各大網路購物平台預購，完成預購即可獲得價值1880元的Reno禮盒，5月31日前透過OPPO Life APP完成登錄，將額外加送延長保固6個月。

實際拍攝：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》