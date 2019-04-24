沒在怕？英國點頭採用華為架設 5G「非核心」基礎建設

分享 facebook 根據英國每日電訊報（The Telegraph）報導，英國首相特蕾莎梅（Theresa May）已簽署允許中國電信巨頭華協助英國架設5G基礎設施「非核心」部分，包括天線和其他網路組件。英國國家安全委員會今天作出了這項決定，其中特蕾莎梅擔任主席，並引起了其他英國政治人物的強烈批評；他們擔心華為與中國政府的關係可能​​會使英國公民、公司和政府機構受到網路間諜的侵略與攻擊。

英國政府通訊總部（GCHQ；The Government Communications Headquarters）成員對於使用中國電信供應商表示擔憂。但該組織的官方立場是，目前能夠管理和最小化這些威脅，部分原因是華為是以「非核心」網路基礎作為建設協助。

歐美各國合力阻擋華為已不是新聞。在美國已禁止政府機構和承包商使用中國公司的產品後，更試圖向盟友施加壓力，要求停止使用華為設備，即使華為認為美國這些措施及手段根本已經違法。澳洲及紐西蘭也同樣禁止華為產品在各自國內作為電信基礎設施；而紐西蘭甚至阻止國內公司將華為設備作為其全國5G部署的一部分。

即使華為持續否認與中國政府有任何關係，並聲稱中國政府無權過問公司的業務範疇。然而，有充分證據表明，中國、俄羅斯與伊朗多年來一直在利用網路攻擊國外軍事和企業基礎設施以竊取商業機密，並監視競爭國家的商業內容。不論是娛樂及社交網路巨擘騰訊、百度搜尋引擎、消費電子巨頭小米、中興通訊或電信供應商華為都有中國政府的影子存在，即使這些企業皆全盤否認。

資訊安全專家雪城大學（Syracuse University）教授威廉史奈德（William Synder）及 OpenVPN 執行長法蘭西斯迪納（Francis Dinha）都同樣表示，考慮到5G網路的未來影響的漏洞，將華為視為威脅是非常合理的。史奈德表示「即使還未有明顯證據顯示華為犯下任何資安的重大罪行，但任何電信網路組成如此大比例市場並與中國政府有這種不透明的關係企業都是一種威脅。」

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》