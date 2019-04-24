親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星摺疊機出包
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

國民黨將訂特別辦法 納韓國瑜、郭台銘全民調提名

大聯盟跳級生 黃暐傑、林子偉有這些共通點

沒在怕？英國點頭採用華為架設 5G「非核心」基礎建設

2019-04-24 15:57INSIDE

分享
根據英國每日電訊報（The Telegraph）報導，英國首相特蕾莎梅（Theresa May）已簽署允許中國電信巨頭華協助英國架設5G基礎設施「非核心」部分，包括天線和其他網路組件。英國國家安全委員會今天作出了這項決定，其中特蕾莎梅擔任主席，並引起了其他英國政治人物的強烈批評；他們擔心華為與中國政府的關係可能​​會使英國公民、公司和政府機構受到網路間諜的侵略與攻擊。

英國政府通訊總部（GCHQ；The Government Communications Headquarters）成員對於使用中國電信供應商表示擔憂。但該組織的官方立場是，目前能夠管理和最小化這些威脅，部分原因是華為是以「非核心」網路基礎作為建設協助。

歐美各國合力阻擋華為已不是新聞。在美國已禁止政府機構和承包商使用中國公司的產品後，更試圖向盟友施加壓力，要求停止使用華為設備，即使華為認為美國這些措施及手段根本已經違法。澳洲及紐西蘭也同樣禁止華為產品在各自國內作為電信基礎設施；而紐西蘭甚至阻止國內公司將華為設備作為其全國5G部署的一部分。

即使華為持續否認與中國政府有任何關係，並聲稱中國政府無權過問公司的業務範疇。然而，有充分證據表明，中國、俄羅斯與伊朗多年來一直在利用網路攻擊國外軍事和企業基礎設施以竊取商業機密，並監視競爭國家的商業內容。不論是娛樂及社交網路巨擘騰訊、百度搜尋引擎、消費電子巨頭小米、中興通訊或電信供應商華為都有中國政府的影子存在，即使這些企業皆全盤否認。

資訊安全專家雪城大學（Syracuse University）教授威廉史奈德（William Synder）及 OpenVPN 執行長法蘭西斯迪納（Francis Dinha）都同樣表示，考慮到5G網路的未來影響的漏洞，將華為視為威脅是非常合理的。史奈德表示「即使還未有明顯證據顯示華為犯下任何資安的重大罪行，但任何電信網路組成如此大比例市場並與中國政府有這種不透明的關係企業都是一種威脅。」

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國華為5G

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。

相關新聞

中華電發表19項國產5G產品 大秀國產能量

2019-04-23 21:40

手機照相耍花招 拚「鏡」十足

2019-04-23 16:40

5G國際合作聯盟 中國聯通搶第一

2019-04-23 15:29

HTC的5G網路分享器通過藍牙檢測 但5G連網手機可能要再等等

2019-04-23 09:11

華碩推出搭載雙色漸變的新款入門機ZenFone Live L1 作為入門手機使用

2019-04-23 08:53

加入S710處理器、VOOC 3.0閃充等設計 realme 3 Pro正式於印度亮相

2019-04-23 08:46

Google Lens可能藉由全新濾鏡功能對應更好餐廳資訊、即時翻譯效果

2019-04-23 08:46

高通預計推出Snapdragon 735處理器 銜接旗艦處理器核心設計與5G連網能力

2019-04-22 10:21

蘋果可能將Find My iPhone功能改為app 同時打造自有定位追蹤配件

2019-04-21 11:00

Pixel 3新自拍功能 輕鬆抓住最美瞬間

2019-04-21 10:57

華為將在台持續推動產品體驗 但可凹折手機暫時不引進台灣

2019-04-20 13:31

捨棄5G連網手機發展 Intel將使常時連網筆電成為全新5G連網競爭市場

2019-04-20 13:26

華碩旗艦機搶市 第6代ZenFone下月發表

2019-04-19 14:33

蘋果新機升級 鎖定2大關鍵

2019-04-19 14:33

終端、雲端連接更快 高通強調5G網路將能驅動更大人工智慧應用

2019-04-19 13:54

高通：5G網路將推動更大經濟效益、以更快速度普及

2019-04-19 13:53

華碩ZenFone 6 將於5月正式登場

2019-04-19 12:34

榮耀揭曉新款中階手機20i 攜手潮牌AAPE打造限量聯名款

2019-04-19 09:11

亞太電信限時299吃到飽 LINE MOBILE加碼送熊大兔兔獨家提袋

2019-04-18 20:53

Galaxy Note 10可能推出更大尺寸螢幕版本 並且加入5G連網功能

2019-04-18 09:48

五鏡頭沒比較強！外媒對Nokia 9 PureView拍照實測有話要說

2019-04-17 21:08

熱銷iPhone大降價！中華、遠傳、台灣大齊推限時優惠

2019-04-17 16:51

蔡依林曬Galaxy Fold 網友：不是HTC阿信不能點讚

2019-04-17 15:57

三星螢幕可凹折手機Galaxy Fold即將登台

2019-04-17 09:01

援軍已經在路上了！ Google暗示新款Pixel手機將於5/7揭曉

2019-04-17 08:57

紅米Y3預計4/24於印度市場揭曉 搭載3200萬畫素視訊鏡頭

2019-04-17 08:55

台灣之星iPhone最高直降8千 iPhone XR只要0元起

2019-04-16 18:09

三星用戶跳槽 轉投Google Pixel 3陣營

2019-04-16 16:05

Xperia 1將於4月26日在台亮相 預計5月初上市

2019-04-16 14:49

與OPPO產品區隔 realme品牌手機預計5月正式登台

2019-04-16 14:49

三星一口氣在台公布10款Galaxy手機、平板與穿戴裝置 以中階機種滿足市場需求

2019-04-16 14:46

錯誤市場決策釀更重虧損 美圖今年中關閉手機業務

2019-04-16 14:45

iPhone XS、XR降8000元 台灣之星拚了

2019-04-16 11:33

電信業推iPhone 7優惠 蘋果新舊機同步搶市

2019-04-16 11:23

不只有翻轉鏡頭 三星Galaxy A系列狂推10款機海戰術搶市

2019-04-15 21:54

iPhone又降價了！2019版iPhone 7最多降6,000元

2019-04-15 20:52

iPhone XS對決Google Pixel 3！誰才是最佳拍照手機？

2019-04-15 20:00

三星10款新機齊發 連中階機都有「黑科技」

2019-04-15 18:40

OPPO新品牌realme 5月進軍台灣市場

2019-04-15 17:49
看更多

熱門文章

三星摺疊機上市喊卡 專家評Galaxy Fold根本吃力不討好

2019-04-23 20:44

蘋果新AirPods台灣官網開賣了！5月2日開始發貨

2019-04-23 20:59

影／專家狠批Galaxy Fold「既非好手機也非好平板」

2019-04-23 17:09

每天碰手機次數近3千 蘋果執行長教你怎麼戒iPhone癮

2019-04-24 08:43

中華電發表19項國產5G產品 大秀國產能量

2019-04-23 21:40

指人臉辨識害他被誤逮 大學生告蘋果求償10億美元

2019-04-24 15:23

macOS 10.15將具備Siri捷徑、螢幕使用時間等功能

2019-04-23 18:52

Galaxy Fold延後上市 三星回收所有科技記者樣本機

2019-04-23 21:34

iPhone有望支援模擬悠遊卡？ 傳蘋果將加入MiFare非接觸式IC卡技術

2019-04-24 10:03

微星 18款電競筆電新品上市

2019-04-24 10:05

高顏質世代來臨！三星QLED 8K量子電視大尺寸磅礡登台

2019-04-23 18:18

別再用這幾組密碼 調查：連續數字最容易被駭

2019-04-23 17:50

蘋果傳第4季推2款新AirPods 艾克爾切入供應鏈

2019-04-24 09:36

三星Galaxy Fold上市喊卡點出問題 折疊機技術尚不成熟

2019-04-23 18:33

小米也推可當「畫框」的輕薄壁掛電視 「夏日客廳瘦身三件組」同步亮相

2019-04-24 10:03

史上最暢銷遊戲Top 10 《俄羅斯方塊》稱霸！

2019-04-23 18:27

網通業看好5G國家隊 搶攻物聯網雲端智慧

2019-04-23 21:41

沒在怕？英國點頭採用華為架設 5G「非核心」基礎建設

2019-04-24 15:57

寶可夢開發商開放 玩家與政府單位提名2020舉辦城市

2019-04-23 17:09

Intel擴展更多第9代Core i系列桌機版處理器 節電版本增加Core i9規格選項

2019-04-24 09:47

Intel打造有史以來最高效能的筆電處理器 支援Wi-Fi 6、更大記憶體容量

2019-04-24 09:51

動眼看／換上第9代Core i處理器、新顯示卡的華碩遊戲筆電

2019-04-24 10:02

5G全息投影表演誰在現場？誰是遠端？ 傻傻分不清

2019-04-23 19:16

臉書培訓台灣人才 擴大支援廣告代理商

2019-04-23 16:54

台灣5G快馬加鞭 中華電拚明年5G直接商用

2019-04-23 21:40

三星折疊機全球延期上市 分析師：短空長多

2019-04-23 18:12

影／8K影音世代來臨 三星來台發表全新QLED 8K量子電視

2019-04-23 19:08

手機照相耍花招 拚「鏡」十足

2019-04-23 16:40

定位超值PC應用需求的GeForce GTX 1650顯示卡揭曉

2019-04-24 09:52

鎖定主流市場，NVIDIA將GeForce GTX 1660 Ti、1650加入輕薄筆電Max-Q設計

2019-04-24 09:56

realme品牌將「回歸」中國市場 持續競爭極度性價比市場？

2019-04-24 10:02

93%民眾警覺資安隱私 近40%願出售部分資訊

2019-04-24 15:00

KKBOX宣布 支援現有所有智慧音箱

2019-04-23 17:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top