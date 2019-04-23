加入S710處理器、VOOC 3.0閃充等設計 realme 3 Pro正式於印度亮相

上個月才在印度市場揭曉新款realme 3之後，realme很快地在次於印度市場揭曉強化版的realme 3 Pro，其中以「Speed Awakens」作為形容，並且藉由利曼24耐 (24 Heures Le-Mans)為產品設計發想，分別採用Qualcomm Snapdragonm 710處理器、VOOC 3.0閃充，以及包含System Boost、App Boost與Game Boost 2.0在內的Hyper Boost 2.0技術，讓使用者能有更流暢內容執行感受。

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相較先前推出的realme 3，此次在印度揭曉的realme 3 Pro鎖定200美元價位帶極致效能機種設定，其中採用Snapdragonm 710處理器、VOOC 3.0閃充、4045mAh電池電量，以及可讓系統運作、app啟動效率，以及遊戲執行效率提昇的Hyper Boost 2.0技術。

同時，機身背面也採用雙色漸層設計，並且藉由奈米等級光雕技術讓背蓋呈現源自賽道的S形光紋，讓realme 3 Pro的背蓋漸層有不同視覺感受，而螢幕則採6.3吋、顯示佔比達90.8%的水滴造型規格，配合20W充電效率的VOOC 3.0快充技術，讓電池可在30分鐘充入50%電量，並且確保充電過程安全，同時減少整體發熱情況。

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相機部分則採用Sony IMX519 1600萬畫素+500萬畫素構成，並且搭載1.22um單位畫素面積、1/2.6吋感光元件與f/1.7光圈設計，另外更支援960fps超級慢動作拍攝的雙鏡頭主相機，視訊鏡頭則採用2500萬畫素、f/2.0光圈與四合一像素合併技術，藉此增加自拍進光量，同時銜接realme U1的SelfiePro自拍演算法與8種美顏效果，甚至可以自訂磨皮、瘦臉、小臉等自拍效果，即便男女一同自拍也不會發生過度美顏情況。

realme 3 Pro將推出電光紫 (Lightning Purple)、碳灰 (Carbon Grey)、氮氣藍 (Nitro Blue)三款配色，作業系統則搭載基於Android 9.0的ColorOS 6.0接下來預計會進駐更多國家地區、市場，其中也包含台灣市場，建議售價則為13999盧比與16999盧比 (依照匯率換算為新台幣售價分別為6300元與7600元)。

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除了揭曉realme 3，此次發表會上也同步推出搭載鑽石切割背蓋設計的realme C2，分別採用6.1吋水滴造型螢幕、聯發科Helio P22、4000mAh電池電量等規格，預計會在今年5月15日於印度市場推出，建議售價分別為5999盧比、7999盧比 (依照匯率換算為新台幣售價分別為2700元與3600元)。不過，從目前realme台灣市場策略來看，realme C2將不會在台灣市場推出。

根據realme說明，從品牌成立至今不過短短1年，目前已經累積推出4種產品系列，總計推出8款手機產品，並且在印度市場獲得高度青睞，未來也計畫進駐到更多市場發展，其中包含台灣在內市場，主要還是鎖定更年輕的用戶族群，並且強調時尚潮流與性價比產品特色，藉此與OPPO品牌產品作明顯市場區隔。

此次在印度市場揭曉realme 3 Pro與realme C2，realme接下來也預計會在新德里太平洋購物中心透過快閃店形式，開放現場體驗realme 3 Pro，而預計在5月初也會在台灣地區舉辦realme 3新機發表活動。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》