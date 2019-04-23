HTC的5G網路分享器通過藍牙檢測 但5G連網手機可能要再等等

去年11月宣布將先以5G網路分享器形式，攜手美國電信業者Sprint進軍5G網路市場的HTC，後續更宣布將與澳洲Telstra，以及近期新加入合作的英國Three、德國Deutsche Telekom、瑞士Sunrise與芬蘭Elisa等歐洲電信業者合作，預期也會在接下來準備推出的旗艦手機導入5G連網功能。

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在藍牙技術聯盟認證文件中，出現一款型號以2Q6U開頭命名的藍牙設備，同時顯示是由HTC送驗，並且在4月20日完成認證，而在備註內容則說明此款裝置是一款行動分享器，或許有可能就是日前對外揭曉的5G網路分享器。

在通過相關檢驗認證之後，預期HTC很快地將會在市場與電信業者合作推行此項裝置，並且在5G連網市場爭取初期發展優勢，同時也能透過將5G網路訊號轉換成Wi-Fi連接訊號，讓現有4G連網手機也能感受更快的無線連網效果。

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就先前HTC說明，表示暫時不會太快進入5G連網手機產品競爭，其中因素包含現階段5G連網服務尚未普及，以及新款旗艦手機預計會在今年上半年稍晚時候推出，因此現階段會先以5G連網分享器投入市場競爭為主。

至於今年預計推出的新款旗艦手機是否也會加入5G連網功能，HTC表示主要還是看市場需求而定，但在台灣市場應該暫時還不會太快推行，主要還是跟電信業者實際推行5G連網服務時程有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》