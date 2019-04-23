華碩推出搭載雙色漸變的新款入門機ZenFone Live L1 作為入門手機使用

去年推出旗下首款Android Go機種ZenFone Live L1之後，華碩稍早悄悄公布後繼機種ZenFone Live L2 (ZA550KL)，並且採用雙色漸層設計。

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從規格上來看，ZenFone Live L2將搭載5.5吋18:9顯示比例的HD+螢幕規格，另外也讓螢幕顯示佔比達82.3%，並且對應400nits亮度，其他則搭載Qualcomm Snapdragon 425或430處理器，並且搭載2GB記憶體與16GB或32GB儲存容量，另外則配置3000mAh電池容量，可支援29小時3G通話，或是4天連續播放音樂、連續42天以4G網路預約。

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相機方面，分別採用1300萬畫素+800萬畫素、支援f/2.0光圈的雙鏡頭主相機，以及500萬畫素、f/2.4光圈，以及前置LED補光燈，同樣支援美顏、HDR拍攝、全景拍攝等功能。

機身部分除了採用紅、紫、藍在內雙色區隔作業系統，作業系統則採用Android 8.1與ZenUI 5操作介面，似乎並未像先前ZenFone Live L1是以Android Go機種形式打造。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》