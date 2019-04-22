親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星摺疊機出包
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

聯合報民調／藍誰最強棒 26%拱韓國瑜 19%挺郭台銘

道歉是種藝術：日本平成年代的「謝罪文化」

高通預計推出Snapdragon 735處理器 銜接旗艦處理器核心設計與5G連網能力

2019-04-22 10:21楊又肇

Qualcomm不久前才正式對外揭曉新款處理器Snapdragon 730，以及衍生版本Snapdragon 730G，顯然接下來還會準備推出新款Snapdragon 700系列處理器成員，預計將是導入更多旗艦規格處理器設計理念的Snapdragon 735。

(圖／擷自SuggestPhone網站)
(圖／擷自SuggestPhone網站)
分享

根據去年曾提前透露Snapdragon 730處理器細節的SuggestPhone網站取得消息，表示Qualcomm正準備推出新款Snapdragon 735處理器，其中預期採用三星剛對外揭曉以極紫外光 (EUV)技術為基礎的7nm LPP製程技術打造，相比以三星8nm製程技術生產的Snapdragon 730，約可提昇10-20%左右效能表現。

而在處理器設計方面，Snapdragon 735預期導入諸多Snapdragon 800系列旗艦處理器設計想法，其中包含採用單一主核，搭配單一效能核心，以及6組節能核心設計，分別以Arm DynamIQ架構形成「1+1+6」核心配置，並且全數導入Kryo 4系列架構設計，其中單一主核運作時脈最高可達2.9GHz。

類似的設計，在Snapdragon 855則是以「1+3+4」核心配置設計，其中搭配運算時脈更高的主核設計，分別可對應aSMP、big.LITTLE，或是以單一主核運作等細膩的效能配置效果。

至於顯示效能方面，Snapdragon 735將會整合Adreno 620 GPU，對應最高3360 x 1440解析度、HDR10/10+等顯示輸出模式，此外最高可以支援16GB LPDDR4記憶體與UFS 2.1在內儲存元件設計，而人工智慧運算方面也似乎將整合獨立運算元件NPU 220，藉此提昇整體運算表現，安全方面則分別整合SecureMSM、QTFEE5、CPZ、pIMEM3.0在內設計。

另外，連線部分則支援5G連網規格，同時對應6GHz以下頻段，以及毫米波頻段天線設計，有可能整合Qualcomm新款5G連網晶片Snapdragon X55，預期採用與新款旗艦處理器Snapdragon 865相同連網能力。

目前還無法確定Snapdragon 735處理器預計揭曉時間，但Qualcomm有可能最快選在今年下半年揭曉，並且預計應用在明年準備推出新機，至於是否可能推出針對遊戲應用打造的衍生版本，暫時也還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm處理器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

蘋果可能將Find My iPhone功能改為app 同時打造自有定位追蹤配件

2019-04-21 11:00

Pixel 3新自拍功能 輕鬆抓住最美瞬間

2019-04-21 10:57

華為將在台持續推動產品體驗 但可凹折手機暫時不引進台灣

2019-04-20 13:31

捨棄5G連網手機發展 Intel將使常時連網筆電成為全新5G連網競爭市場

2019-04-20 13:26

華碩旗艦機搶市 第6代ZenFone下月發表

2019-04-19 14:33

蘋果新機升級 鎖定2大關鍵

2019-04-19 14:33

終端、雲端連接更快 高通強調5G網路將能驅動更大人工智慧應用

2019-04-19 13:54

高通：5G網路將推動更大經濟效益、以更快速度普及

2019-04-19 13:53

熱門文章

三星折疊螢幕手機在陸發布會 臨時取消

2019-04-21 17:55

一天掛掉66台電腦 大學前畢業生帶USB炸彈破壞

2019-04-21 17:56

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top