高通預計推出Snapdragon 735處理器 銜接旗艦處理器核心設計與5G連網能力

Qualcomm不久前才正式對外揭曉新款處理器Snapdragon 730，以及衍生版本Snapdragon 730G，顯然接下來還會準備推出新款Snapdragon 700系列處理器成員，預計將是導入更多旗艦規格處理器設計理念的Snapdragon 735。

(圖／擷自SuggestPhone網站) 分享 facebook

根據去年曾提前透露Snapdragon 730處理器細節的SuggestPhone網站取得消息，表示Qualcomm正準備推出新款Snapdragon 735處理器，其中預期採用三星剛對外揭曉以極紫外光 (EUV)技術為基礎的7nm LPP製程技術打造，相比以三星8nm製程技術生產的Snapdragon 730，約可提昇10-20%左右效能表現。

而在處理器設計方面，Snapdragon 735預期導入諸多Snapdragon 800系列旗艦處理器設計想法，其中包含採用單一主核，搭配單一效能核心，以及6組節能核心設計，分別以Arm DynamIQ架構形成「1+1+6」核心配置，並且全數導入Kryo 4系列架構設計，其中單一主核運作時脈最高可達2.9GHz。

類似的設計，在Snapdragon 855則是以「1+3+4」核心配置設計，其中搭配運算時脈更高的主核設計，分別可對應aSMP、big.LITTLE，或是以單一主核運作等細膩的效能配置效果。

至於顯示效能方面，Snapdragon 735將會整合Adreno 620 GPU，對應最高3360 x 1440解析度、HDR10/10+等顯示輸出模式，此外最高可以支援16GB LPDDR4記憶體與UFS 2.1在內儲存元件設計，而人工智慧運算方面也似乎將整合獨立運算元件NPU 220，藉此提昇整體運算表現，安全方面則分別整合SecureMSM、QTFEE5、CPZ、pIMEM3.0在內設計。

另外，連線部分則支援5G連網規格，同時對應6GHz以下頻段，以及毫米波頻段天線設計，有可能整合Qualcomm新款5G連網晶片Snapdragon X55，預期採用與新款旗艦處理器Snapdragon 865相同連網能力。

目前還無法確定Snapdragon 735處理器預計揭曉時間，但Qualcomm有可能最快選在今年下半年揭曉，並且預計應用在明年準備推出新機，至於是否可能推出針對遊戲應用打造的衍生版本，暫時也還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》