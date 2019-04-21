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Pixel 3新自拍功能 輕鬆抓住最美瞬間

2019-04-21 10:57楊又肇

Google稍早針對Pixel 3系列手機釋出更新，將使Pixel 3加入全新Photobooth功能，讓系統可自動識別使用者臉部方向、表情，在使用者表現出微笑、親吻、伸舌頭、嘟嘴或鼓起臉頰裝可愛時，即可自動拍攝最佳自拍影像。

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依照Google說明，系統將會自動判斷使用者臉部表情，若是碰到未偵測到臉部，以及偵測到臉部，但未注意相機，或是注意到相機，卻未做出關鍵表情，就不會啟動自拍功能，僅在使用者注意相機鏡頭，並且做出關鍵表情時，才會啟動相機拍攝。

而使用者可以透過Photobooth拍攝模式下出現的白色指示條判斷是否順利讓系統捕捉臉部，同時是否眼看相機，並且做出關鍵表情讓系統正確識別。

Google在去年揭曉Pixel 3系列機種時，其實就已經提到Photobooth自拍模式，而此項功能其實就是源自先前曾經推出、採用人工智慧技術的Clips相機。

在美國時間5月7日即將推出價格更加親民的Pixel 3a系列手機之際，率先釋出新版Photobooth拍攝模式，預期也是希望此項功能可以成為新機另一項吸引人特色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

自拍相機PixelGoogle手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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