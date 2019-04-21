親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星摺疊機出包
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

開本田經典台74線自撞 八年級生右手噴飛命殞車內

蔡英文故意找韓國瑜「吵架」？她一句話突破盲腸

蘋果可能將Find My iPhone功能改為app 同時打造自有定位追蹤配件

2019-04-21 11:00楊又肇

相關消息指出，蘋果可能計畫將Find My iPhone功能與Find My Friends功能整合，同時也準備推出一款類似Tile般的定位追蹤配件。

分享

依照9to5Mac網站取得消息，蘋果有可能將Find My iPhone與Find My Friends兩項功能合併，並且將使全新功能以app形式推出，分別會進駐iOS與macOS讓更多蘋果產品用戶使用。

而實際應用功能，則包含可與朋友之間共享所在位置，對於彼此在外約定碰面地點將更加方便，同時也預期增加名為Find Network功能，讓使用者能進一步追蹤未連接網路的裝置，同時也能用於尋找臨時找不到的蘋果裝置，一樣可以遠端讓裝置發出聲響，方便使用者快速找到遺失裝置。

另外，蘋果也可能準備推出類似Tile的定位追蹤配件，產品代號似乎為「B389」，當此配件與蘋果裝置配對連接之後，一旦配件遠離裝置超過一定距離，裝置端就會自動發出聲響，讓使用者能藉此確保iPhone等裝置意外遺失，或是遭竊，反過來也能將定位追蹤配件與其他物品綁定，例如鑰匙、行李箱等，一旦遠離iPhone太遠的時候，iPhone就會自動收到提醒，或是發出聲響讓使用者知曉。

目前蘋果並未對此做任何回應，或許將會在今年WWDC 2019期間有更具體消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果iPhone

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

華為將在台持續推動產品體驗，但可凹折手機暫時不會引進台灣

2019-04-20 13:31

捨棄5G連網手機發展 Intel將使常時連網筆電成為全新5G連網競爭市場

2019-04-20 13:26

Pixel 3新自拍功能 輕鬆抓住最美瞬間

2019-04-21 10:57

華碩旗艦機搶市 第6代ZenFone下月發表

2019-04-19 14:33

蘋果新機升級 鎖定2大關鍵

2019-04-19 14:33

終端、雲端連接更快 高通強調5G網路將能驅動更大人工智慧應用

2019-04-19 13:54

高通：5G網路將推動更大經濟效益、以更快速度普及

2019-04-19 13:53

華碩ZenFone 6 將於5月正式登場

2019-04-19 12:34

榮耀揭曉新款中階手機20i 攜手潮牌AAPE打造限量聯名款

2019-04-19 09:11

亞太電信限時299吃到飽 LINE MOBILE加碼送熊大兔兔獨家提袋

2019-04-18 20:53

Galaxy Note 10可能推出更大尺寸螢幕版本 並且加入5G連網功能

2019-04-18 09:48

五鏡頭沒比較強！外媒對Nokia 9 PureView拍照實測有話要說

2019-04-17 21:08

熱銷iPhone大降價！中華、遠傳、台灣大齊推限時優惠

2019-04-17 16:51

蔡依林曬Galaxy Fold 網友：不是HTC阿信不能點讚

2019-04-17 15:57

三星螢幕可凹折手機Galaxy Fold即將登台

2019-04-17 09:01

援軍已經在路上了！ Google暗示新款Pixel手機將於5/7揭曉

2019-04-17 08:57

紅米Y3預計4/24於印度市場揭曉 搭載3200萬畫素視訊鏡頭

2019-04-17 08:55

台灣之星iPhone最高直降8千 iPhone XR只要0元起

2019-04-16 18:09

三星用戶跳槽 轉投Google Pixel 3陣營

2019-04-16 16:05

Xperia 1將於4月26日在台亮相 預計5月初上市

2019-04-16 14:49

與OPPO產品區隔 realme品牌手機預計5月正式登台

2019-04-16 14:49

三星一口氣在台公布10款Galaxy手機、平板與穿戴裝置 以中階機種滿足市場需求

2019-04-16 14:46

錯誤市場決策釀更重虧損 美圖今年中關閉手機業務

2019-04-16 14:45

iPhone XS、XR降8000元 台灣之星拚了

2019-04-16 11:33

電信業推iPhone 7優惠 蘋果新舊機同步搶市

2019-04-16 11:23

不只有翻轉鏡頭 三星Galaxy A系列狂推10款機海戰術搶市

2019-04-15 21:54

iPhone又降價了！2019版iPhone 7最多降6,000元

2019-04-15 20:52

iPhone XS對決Google Pixel 3！誰才是最佳拍照手機？

2019-04-15 20:00

三星10款新機齊發 連中階機都有「黑科技」

2019-04-15 18:40

OPPO新品牌realme 5月進軍台灣市場

2019-04-15 17:49

三星推A系列新品 翻轉鏡頭吸睛

2019-04-15 14:46

測試物聯網 英國5G網路從農場乳牛開始

2019-04-15 08:34

Google開放Android 7.0以上手機可當網路服務安全認證裝置

2019-04-13 18:34

夏普螢幕可凹折手機可能成真 打造螢幕可凹折筆電、平板

2019-04-12 14:28

iPhone「出現一條線」? 別驚慌 只是UI設計

2019-04-12 12:58

華為P30系列旗艦新機時尚登台 極光色頂配版預購排隊大方送

2019-04-11 20:41

業界首創AI防手震及AI逆光拍攝 小薰：四鏡頭真的強

2019-04-11 20:23

支援高達50倍變焦拍攝、換上大尺寸螢幕的P30系列正式登台

2019-04-11 16:56

華為新機P30系列在台發表 每年二支旗艦策略不變

2019-04-11 16:55
看更多

熱門文章

高通開始讓Snapdragon 700系列處理器有更明確市場定位

2019-04-20 13:28

搭機前傳LINE竟「穿越時空」 訊息顯示西元4900年

2019-04-20 18:04

捨棄5G連網手機發展 Intel將使常時連網筆電成為全新5G連網競爭市場

2019-04-20 13:26

華為將在台持續推動產品體驗，但可凹折手機暫時不會引進台灣

2019-04-20 13:31

高通與蘋果和解並非一夕達成共識 後者實際支付金額可能介於50-60億美元

2019-04-20 13:27

高通認為Cloud AI 100系列處理器可帶來更具彈性的人工智慧加速應用

2019-04-20 13:30

不敵阿里巴巴、京東 亞馬遜確定退離中國電商市場競爭

2019-04-21 10:28

蘋果傳以「Sidecar」功能讓MacBook螢幕畫面可投放至iOS裝置使用

2019-04-21 10:28

高通也考慮將量子運算應用在人工智慧 持續投資更多應用場景

2019-04-21 11:01

蘋果可能將Find My iPhone功能改為app 同時打造自有定位追蹤配件

2019-04-21 11:00

微軟證實Surface Hub 2S也支援模組化升級 預計今年6月出貨

2019-04-21 11:00

消息指稱任天堂將在今年秋季推出入門款Nintendo Switch衍生機種

2019-04-21 10:59

Pixel 3新自拍功能 輕鬆抓住最美瞬間

2019-04-21 10:57

Facebook計畫打造全新數位助理服務 預計涵蓋旗下服務產品

2019-04-21 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top