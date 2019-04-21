蘋果可能將Find My iPhone功能改為app 同時打造自有定位追蹤配件

相關消息指出，蘋果可能計畫將Find My iPhone功能與Find My Friends功能整合，同時也準備推出一款類似Tile般的定位追蹤配件。

分享 facebook

依照9to5Mac網站取得消息，蘋果有可能將Find My iPhone與Find My Friends兩項功能合併，並且將使全新功能以app形式推出，分別會進駐iOS與macOS讓更多蘋果產品用戶使用。

而實際應用功能，則包含可與朋友之間共享所在位置，對於彼此在外約定碰面地點將更加方便，同時也預期增加名為Find Network功能，讓使用者能進一步追蹤未連接網路的裝置，同時也能用於尋找臨時找不到的蘋果裝置，一樣可以遠端讓裝置發出聲響，方便使用者快速找到遺失裝置。

另外，蘋果也可能準備推出類似Tile的定位追蹤配件，產品代號似乎為「B389」，當此配件與蘋果裝置配對連接之後，一旦配件遠離裝置超過一定距離，裝置端就會自動發出聲響，讓使用者能藉此確保iPhone等裝置意外遺失，或是遭竊，反過來也能將定位追蹤配件與其他物品綁定，例如鑰匙、行李箱等，一旦遠離iPhone太遠的時候，iPhone就會自動收到提醒，或是發出聲響讓使用者知曉。

目前蘋果並未對此做任何回應，或許將會在今年WWDC 2019期間有更具體消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》