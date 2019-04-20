華為將在台持續推動產品體驗，但可凹折手機暫時不會引進台灣

日前在台公布P30、P30 Pro系列上市消息，並且開放新機預購之後，今日 (4/20)在台展開北、中、南排隊交機，總計吸引超過3500名消費者參與，創下業界在台最大規模的排隊活動。同時，華為在台代理訊崴技術表示P30系列目前預購銷售比例約為6:4，其中依然以規格較高的P30 Pro較受歡迎，其中又以「天空之境」配色最受歡迎。

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根據訊崴技術總經理雍海表示，此次北、中、南排隊交機人潮以北部地區達2000人規模最多，其中排名第一的預購消費者更在前一天就已排隊等候，加上此次排隊人潮更顯示不少消費者關注華為品牌，同時也代表P30系列機種產品成功吸引不少目光。

此次在台灣引進版本同樣區分作為「標準版」的P30，以及作為「高階版」的P30 Pro，相比去年推出的P20系列均換上更大螢幕尺寸，並且採用OLED面板、螢幕下指紋辨識設計，同時也進一步將相機拍攝功能予以提昇。其中P30 Pro更額外搭載一組ToF鏡頭，並且可實現最高10倍無損變焦，以及高達50倍的數位變焦拍攝效果。

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處理器部分，兩款新機搭載與Mate 20系列相同的Kirin 980處理器，一樣針對手機使用流暢、app快速啟動、相機拍攝等應用需求提供人工智慧運算效能，其中更包含針對影像HDR、細節等資訊處理，藉此實現更穩定的手持夜拍、穩定錄影等效果。

針對P30系列在台供貨表現，雍海表示初期可能會出現短缺問題，但會儘快補齊，避免影響消費市場選購。而針對此次新機售價策略，雍海認為成功吸引不同用戶族群，並且配合資費方案、加贈預購禮等方式讓消費者能有「物超所值」感受，同時也能以此吸引更多消費族群。

而針對目前產品銷售，雍海認為相比硬體規格精進，更重要的還是強化用戶體驗，因此接下來會持續提昇華為品牌手機、平板、穿戴裝置、筆電產品的使用感受。

不過，對於前競爭對手先後在台推行子品牌，雍海表示目前還是會先以衝刺華為品牌為重，先前雖然曾透露評估是否將榮耀品牌引進台灣市場，但現階段仍未有具體進度，同時也說明目前榮耀團隊仍在評估出海發展可行性。

至於預計6月將會在中國市場推行的螢幕可凹折手機Mate X，雍海表示考量現階段台灣市場尚未推行5G網路服務，因此並不會在這個階段推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》