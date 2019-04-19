高通：5G網路將推動更大經濟效益、以更快速度普及

在中國深圳展開AI Open Day中，Qualcomm中國區董事長孟樸表示，影響時代的改變，往往源自全新通用技術的發明，一如蒸汽機、電力帶動工業時代發展，今年開始進入商用階段的5G網路技術也將再次帶來顯著改變，並且推動更大市場經濟成長。

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依照市場估計，5G網路技術預計會在2035年前帶動高達12.3兆美元的產品與服務經濟價值，而伴隨5G網路推動的終端人工智慧技術應用所衍生商業價值，則估計將會在2022年達3.9兆美元規模，而這也是目前各界認為5G網路將能帶來更大改變的原因。

同時，因為5G網路技術試基於4G網路架構基礎，因此相比過去從3G網路進入4G網路發展初期僅有4家電信業者，以及3家OEM廠商，使得發展腳步顯得緩慢，但在5G網路時代則有超過20家電信業者、20家OEM廠商加入發展，因此預期5G網路應用普及速度將比想像更快。

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而藉由5G網路串接，Qualcomm也預期終端裝置上的人工智慧技術應用將更為普及，最快在2025年將會達成100%應用率，分別應用在手機、車載、混合實境、PC、平板，以及智慧喇叭等產品，甚至未來將有更多物聯網裝置、機器人等應用都會採用人工智慧技術，形成與過往不同的運算應用模式。

例如此次宣布在與vivo手機合作中，便以Qualcomm Snapdragon 855處理器著終端人工智慧技術應用，搭配騰訊旗下人工智慧實驗室技術資源，讓《王者榮耀》可在vivo手機上發揮更好運作流暢度表現，甚至可在人機對戰有更聰明的表現。

Qualcomm表示，從2007年便啟用旗下首個人工智慧研究項目，並且在後續於處理器產品內加入Snapdragon AI Engine等設計，同時加入支援ONNX、Android NN、Caffe 2、TensorFlow等學習框架，進而強化裝置端的終端邊緣運算，預期讓眾人都可以帶著走的手機發揮更高運算能力。

除了面向終端邊緣運算的人工智慧技術應用，Qualcomm在稍早於舊金山舉辦的AI Open Day活動也宣布推出Cloud AI 100系列加速處理器，藉此補齊雲端人工智慧運算需求，並且發揮5G網路加上人工智慧技術應用成效，進而銜接Qualcomm過去以來持續布局的超算、人工智慧應用領域。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》