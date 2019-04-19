榮耀揭曉新款中階手機20i 攜手潮牌AAPE打造限量聯名款

榮耀稍早宣布更新旗下中階手機20i，其中搭載水滴造型螢幕、漸層設計背蓋，以及3200萬畫素視訊鏡頭與三鏡頭主相機等規格，另外更與潮牌AAPE BY A BATHING APE攜手合作推出聯名款版本。

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此次推出的20i，基本上採用不少源自先前機種，以及華為現有產品設計風格，其中包含水滴造型螢幕、三鏡頭主相機設計，另外也加入漸層設計背蓋，提供純黑、紅紫、藍紫兩種漸變配色。延續先前V20與Moschino合作設計，榮耀此次更與潮牌AAPE BY A BATHING APE攜手合作，推出紅、藍迷彩形式的聯名款版本。

硬體規格方面，20i搭載6.21吋、解析度為2340 x 1080的LCD螢幕，並且搭載Qualcomm Snapdragon 710處理器、4GB或6GB記憶體，以及64GB、128GB或256GB儲存容量，另外也搭載採用三星ISOCELL Bright GD1感光元件設計的3200萬畫素視訊竟頭，搭配2400萬畫素主鏡頭+800萬畫素廣角鏡頭+200萬畫素景深鏡頭設計，而電池容量則為3400mAh，支援5V 2A電池快充設計。

建議售價方面，20i分別將以人民幣1599元、1899元或2199元價格上市，預計在4月18日率先在中國市場開放銷售，而AAPE特別版則將採用6GB記憶體與256GB儲存容量設計，建議售價則為人民幣2199元，將以限量形式在今年5月開放銷售。

另外，榮耀也宣布推出新款MagicBook產品，其中將採用AMD第二代Ryzen 7處理器，並且搭載Radeon RX Vega 8或10獨立顯示卡，並且搭載57.4Wh電池規格，螢幕規格則是14吋、1080P設計，建議售價則為人民幣3999元起。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》