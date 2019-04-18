親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

當年迎關公躲過炸彈… 郭台銘錦囊還有「天機」未曝光

Galaxy Note 10可能推出更大尺寸螢幕版本 並且加入5G連網功能

2019-04-18 09:48楊又肇

先前就有消息指出，三星可能會在今年推出的新款Galaxy Note系列機種加入小尺寸版本設計，而相關看法更認為新款Galaxy Note系列機種也計畫推出採用更大尺寸設計的Pro版本。

分享

相比Galaxy S系列在大尺寸螢幕版本採用Plus名稱，三星有可能在Galaxy Note系列的大尺寸螢幕版本採用Pro名稱，藉此凸顯Galaxy Note系列採用更高軟硬體規格設計特色。至於先前也曾傳出三星準備首度在Galaxy Note系列機種加入小尺寸螢幕規格，可能同樣在名稱採用「e」字樣作為區隔。

而在尺寸部分，預期今年即將揭曉的Galaxy Note 10將會維持採用6.4吋螢幕，而Pro版本則預期搭載更大的6.7吋螢幕規格，至於小尺寸螢幕機種則會採用6吋左右規格。

但由於目前均處於臆測階段，因此三星並未對此傳聞做任何回應。

不過，從今年年度旗艦機種開始增加規格選項，同時過往推出的入門機種Galaxy J系列也併入Galaxy A系列，使得中階機種數量頓時增加不少，預期在下半年有更多電信業者加入5G網路服務競爭之下，Galaxy Note 10也將會推出支援5G連網版本，因此預期今年預計推出的Galaxy Note 10至少會有4種規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Note三星5G

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

五鏡頭沒比較強！外媒對Nokia 9 PureView拍照實測有話要說

2019-04-17 21:08

熱銷iPhone大降價！中華、遠傳、台灣大齊推限時優惠

2019-04-17 16:51

蔡依林曬Galaxy Fold 網友：不是HTC阿信不能點讚

2019-04-17 15:57

三星螢幕可凹折手機Galaxy Fold即將登台

2019-04-17 09:01

援軍已經在路上了！ Google暗示新款Pixel手機將於5/7揭曉

2019-04-17 08:57

紅米Y3預計4/24於印度市場揭曉 搭載3200萬畫素視訊鏡頭

2019-04-17 08:55

台灣之星iPhone最高直降8千 iPhone XR只要0元起

2019-04-16 18:09

三星用戶跳槽 轉投Google Pixel 3陣營

2019-04-16 16:05

Xperia 1將於4月26日在台亮相 預計5月初上市

2019-04-16 14:49

與OPPO產品區隔 realme品牌手機預計5月正式登台

2019-04-16 14:49

三星一口氣在台公布10款Galaxy手機、平板與穿戴裝置 以中階機種滿足市場需求

2019-04-16 14:46

錯誤市場決策釀更重虧損 美圖今年中關閉手機業務

2019-04-16 14:45

iPhone XS、XR降8000元 台灣之星拚了

2019-04-16 11:33

電信業推iPhone 7優惠 蘋果新舊機同步搶市

2019-04-16 11:23

不只有翻轉鏡頭 三星Galaxy A系列狂推10款機海戰術搶市

2019-04-15 21:54

iPhone又降價了！2019版iPhone 7最多降6,000元

2019-04-15 20:52

iPhone XS對決Google Pixel 3！誰才是最佳拍照手機？

2019-04-15 20:00

三星10款新機齊發 連中階機都有「黑科技」

2019-04-15 18:40

OPPO新品牌realme 5月進軍台灣市場

2019-04-15 17:49

三星推A系列新品 翻轉鏡頭吸睛

2019-04-15 14:46

測試物聯網 英國5G網路從農場乳牛開始

2019-04-15 08:34

Google開放Android 7.0以上手機可當網路服務安全認證裝置

2019-04-13 18:34

夏普螢幕可凹折手機可能成真 打造螢幕可凹折筆電、平板

2019-04-12 14:28

iPhone「出現一條線」? 別驚慌 只是UI設計

2019-04-12 12:58

華為P30系列旗艦新機時尚登台 極光色頂配版預購排隊大方送

2019-04-11 20:41

業界首創AI防手震及AI逆光拍攝 小薰：四鏡頭真的強

2019-04-11 20:23

支援高達50倍變焦拍攝、換上大尺寸螢幕的P30系列正式登台

2019-04-11 16:56

華為新機P30系列在台發表 每年二支旗艦策略不變

2019-04-11 16:55

動眼看／搭載側旋升降結構鏡頭、10倍光學混合變焦的OPPO Reno系列

2019-04-11 06:36

OPPO Reno系列正式亮相 與瑞士電信同步推出5G連網版本

2019-04-11 06:35

為直播而生 三星揭曉結合可翻轉鏡頭設計的Galaxy A80

2019-04-11 06:27

訪談／往更多元市場布局 OPPO將以Reno系列手機切入全球競爭

2019-04-11 06:25

三星S10超聲波指紋辨識有漏洞 3D列印成功解鎖

2019-04-10 21:53

瞄準直播世代！三星Galaxy A80翻轉3鏡頭驚艷登場

2019-04-10 21:23

蘋果遭大學生詐騙1500支iPhone 「換機黨」成燙手山芋

2019-04-10 20:40

OPPO Reno系列上海發表 10倍混合變焦、側旋鏡頭有新意

2019-04-10 17:39

高通首度針對中階手機打造著重遊戲體驗處理器 擴展Snapdragon 700系列選擇

2019-04-10 09:21

OPPO新款大螢幕、大電量中階手機AX5s在台推出

2019-04-10 09:19

華為有意對外提供5G連網晶片 但僅限與蘋果合作

2019-04-10 09:00
看更多

熱門文章

蔡依林曬Galaxy Fold 網友：不是HTC阿信不能點讚

2019-04-17 15:57

試用記者爆：三星6萬元折疊手機兩天就掛

2019-04-18 08:21

熱銷iPhone大降價！中華、遠傳、台灣大齊推限時優惠

2019-04-17 16:51

iOS 13不只暗黑模式 全新觸控手勢功能曝光

2019-04-17 21:48

五鏡頭沒比較強！外媒對Nokia 9 PureView拍照實測有話要說

2019-04-17 21:08

蘋果與高通達成和解 未來將支付5G晶片授權費用

2019-04-17 11:47

5招手機攝影構圖法 拍出趣味兒童寫真

2019-04-17 19:07

好險網攜手微軟推出保險機器人 要結合線上與線下

2019-04-17 14:37

在現在與未來 物聯網如何滲透房地產市場？

2019-04-17 19:26

微軟也傳推出掛上Surface品牌的新款入耳式耳機 與蘋果AirPods抗衡

2019-04-18 09:52

架構師透露下一代PlayStation將搭載全新AMD處理器、光線追蹤與SSD

2019-04-18 09:42

對應Galaxy Fold使用的三星原廠保護殼配件曝光 兩片式、採皮革設計

2019-04-18 09:53

AMD揭曉Ryzen R1000系列嵌入式處理器 應用在Atari復刻電玩主機與數位看板

2019-04-18 09:43

微軟正式揭曉全數位版Xbox One S All-Digital Edition 台灣也將引進

2019-04-18 09:36

iOS 13也將加入黑暗模式顯示效果 並且將改良操作手勢

2019-04-18 09:48

Galaxy Note 10可能推出更大尺寸螢幕版本 並且加入5G連網功能

2019-04-18 09:48

導入人工智慧技術 Sony合作叫車服務將在東京推出

2019-04-18 09:44

三星天價折疊機美開賣在即 實測螢幕破裂狀況多

2019-04-18 10:43

AI大數據工具協力 可望從談話揪精神障礙

2019-04-18 10:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top