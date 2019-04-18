Galaxy Note 10可能推出更大尺寸螢幕版本 並且加入5G連網功能

先前就有消息指出，三星可能會在今年推出的新款Galaxy Note系列機種加入小尺寸版本設計，而相關看法更認為新款Galaxy Note系列機種也計畫推出採用更大尺寸設計的Pro版本。

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相比Galaxy S系列在大尺寸螢幕版本採用Plus名稱，三星有可能在Galaxy Note系列的大尺寸螢幕版本採用Pro名稱，藉此凸顯Galaxy Note系列採用更高軟硬體規格設計特色。至於先前也曾傳出三星準備首度在Galaxy Note系列機種加入小尺寸螢幕規格，可能同樣在名稱採用「e」字樣作為區隔。

而在尺寸部分，預期今年即將揭曉的Galaxy Note 10將會維持採用6.4吋螢幕，而Pro版本則預期搭載更大的6.7吋螢幕規格，至於小尺寸螢幕機種則會採用6吋左右規格。

但由於目前均處於臆測階段，因此三星並未對此傳聞做任何回應。

不過，從今年年度旗艦機種開始增加規格選項，同時過往推出的入門機種Galaxy J系列也併入Galaxy A系列，使得中階機種數量頓時增加不少，預期在下半年有更多電信業者加入5G網路服務競爭之下，Galaxy Note 10也將會推出支援5G連網版本，因此預期今年預計推出的Galaxy Note 10至少會有4種規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》